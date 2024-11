Lismary y Yuraisi: nuevas promesas del canotaje en Cienfuegos

Compartir en

Las tranquilas aguas del lago Calcagno, en Ciudad de la Costa, Uruguay, resultaron la pista acuática idónea para probar la competitividad internacional de las cienfuegueras Lismary Bombino Rasua y Yuraisi Morales Guevara. Ambas piragüistas demostraron su valía en el Sudamericano y Panamericano de Canotaje y Paracanotaje 2024, evento en el que conquistaron la medalla de bronce en el K -2; además de alcanzar la clasificación como parte de la tripulación del K-4, de cara a los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a efectuarse del 11 al 20 de julio del próximo año en Paraguay.

La competencia fue muy exigente en ambos sexos, tanto para las atletas sureñas como para el resto de la delegación cubana de la especialidad en el sub-21, comoquiera que, en definitiva, los antillanos regresaron a la Isla con diez boletos para la venidera cita paraguaya, luego de clasificar en ocho de los diez eventos convocados, con la participación de más de 350 competidores de 17 países, según la información del sitio JIT.

“En realidad mi historia deportiva comenzó cuando estudiaba en la escuela primaria Carlos Caraballo, en mi pueblo natal de Cruces, cuando soñaba en convertirme en una karateka de alto rendimiento. Pero con la entrada en la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva) Provincial de Cienfuegos desde el sexto grado cambió mi vocación y el rumbo de la vida con la captación para el canotaje y la influencia del entrenador Yoán Manuel Jiménez”, recuerda Lismary.

Luego vendrían años y horas de sacrificio, entrega y consagración personal a un deporte inédito para ella, pero que la atrapó desde los primeros paletazos, mientras bogaba en la excepcional pista acuática de la bahía de Jagua.

“Eso sí —confiesa la joven crucense—, desde el principio me propuse altas metas. Sabía que para lograr mi objetivo debía subordinar cualquier otra ocupación, incluso fiestas y otras atracciones propias de la adolescencia y la juventud a la exigente e intensa práctica deportiva”.

Y bien que lo alcanzó la muchacha, con un impresionante palmarés de doce medallas de oro y una de plata en Juegos Escolares y Juveniles, en las categorías de 13 y 14 años, y 15 y 16, respectivamente, además de la reciente presea de bronce en su primera experiencia internacional fuera de Cuba. Para ello ha participado en las modalidades de single, K-2 y K-4 a 200 y 500 metros.

Tales resultados fueron el principal aval para su selección e ingreso en la Escuela Nacional de Remo y Canotaje (ENRC) José Smith Comas, ubicada en Caimito, provincia de Artemisa.

“Claro está, debo reconocer el imprescindible e incondicional apoyo de mi familia, en especial de mi padre Yunieski, así como de mis abuelas Idalmis Carrillo, por la parte materna, y Celia Cecilia Orozco. Tampoco puedo dejar de mencionar los consejos, paciencia y dedicación de mi actual entrenador, Lázaro Ramón Milhet Prens”, asegura Lismary.

La mutua pasión por los deportes acuáticos afianzó los lazos afectivos y sentimentales entre Yuraisi Morales Guevara y José Rafael Pérez Benítez desde los primeros momentos que ella ingresó en la ENRC. El amor del joven remero no solo le sirvió de inspiración para el alma, si no que fue un pilar fundamental en cumplir cada entrenamiento y el rigor por apropiarse, poco a poco, de la técnica del kayak.

“Para que usted vea. Durante toda la enseñanza primaria, en la Ciudad Nuclear, donde vivía, siempre practiqué atletismo; sin embargo, tal vez por mis condiciones físicas me captaron en sexto grado para el canotaje en la EIDE. Hoy pienso que fue la mejor opción, pues gracias a los profesores Wendy Dueñas y Aslhey Alonso, entre otros, he alcanzado en mi trayectoria quince medallas entre oro, plata y bronce en las distintas categorías en las modalidades de single, K-2 y K-4”, señala Yaraisi.

La piragüista sureña admira a varias de los atletas que han puesto en alto el nombre de Cuba en esa especialidad deportiva, pero en particular confiesa tener como paradigma al canonista espirituano Serguei Torres y recuerda entre los grandes lauros en las pistas acuáticas internacionales, que fue el primero en aportar título con la medalla de oro, en el C-1 a mil metros, en los XXII Juegos Panamericanos y del Caribe, hace diez años atrás.

“Por supuesto –precisa-, como el resto de mis compañeras de equipo mi máxima aspiración es llegar a ser campeona del mundo y conquistar alguna presea en una Olimpiada, no importa el color. Para ello me estoy preparando desde ahora, y predominan en mí la voluntad, persistencia y aspiraciones a metas superiores, bajo el aliento de mi novio y mis padres Aliuska y José Arturo que, aunque no están físicamente a mi lado, me apoyan en la distancia.

Por lo pronto, al igual que a Lismay, la competencia en el lago Calcagno, de Uruguay, le permitió probar fuerzas con una confrontación de ese nivel que reunió en sus aguas a otros kayakistas juveniles del continente, muchos de ellos prospectos para lides de envergadura. Mas, ambas cienfuegueras confían en sus posibilidades con mira a escalar al podio en los compromisos competitivos que tienen por delante.

