La República en la portería y la Desidia de centro delantera

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

Al paso que vamos la FIFA pudiera incluir en su once ideal, como portera, a la estatua de la República que cuida los desvelos del Maestro en el parque que Cienfuegos honra con su nombre.

Porque la pasarela central de la plaza donde fundamos una esperanza el 22 de abril de 1819 es hoy en día territorio de gambetas, desmarques y sobre todo trallazos en dirección a puerta. Y la puerta es la barandilla que resguarda el monumento, el segundo erigido en Cuba a la memoria de su hijo mayor, en 1905. Y cuando al delantero de turno le falla la puntería y el balón se va por alto, entonces entra a jugar La República, que hasta tiene un escudo en su mano izquierda.

Los futbolistas del cemento ya no son pequeñines pateando una pelota desinflada que apenas hace daño. Por la constitución física, los de ahora podrían estar en la EIDE o quizás hasta en la ESPA, si aún existiera.

El personal de una de las instituciones culturales que bordean el parque ya no sabe cómo denunciar la fechoría. En dos ocasiones hicieron la prueba. Una llamada a instancias superiores, que la derivaron a Comunales, que le pasó la pelota a la Policía. Puntos suspensivos. Algo similar sucede con el asedio al turista.

Hablando de turistas, de qué vale que los guías le hablen de la historia y los valores arquitectónicos de este pedazo de Cuba, si tienen que vestirse de Vini Jr para sortear el paso por el antiguo Salón de Serrano.

Por lo visto la figura del guardaparque está más extinguida que el almiquí en los bosques orientales. Y la maldita culpa no la tiene nadie.

Hace unos años a la estatua de Martí hubo que reponerle su dedo acusador. Ojalá la dama de mármol que complementa el conjunto escultórico, devenida el Oliver Khan de la desidia, no sufra igual magulladura. Mientras tanto, el “nomeimportismo” campea por su respeto. Metiendo más goles que Kylian Mbappe.

Y como el deporte es derecho del pueblo y algunos necesitan cortar camino, el tramo de la calle San Luis interrumpido por el trazado del parque, en los atardeceres se convierte en pista de motocross y los “motorineros” hacen la fiesta del desparpajo.

Visitas: 0