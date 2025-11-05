La primera reacción de Sheinbaum tras el acoso sexual que sufrió

Compartir en

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este miércoles a la agresión sexual que sufrió la víspera por parte de un hombre que la manoseó mientras realizaba un recorrido por la Ciudad de México.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer”, advirtió la mandataria en conferencia de prensa, en medio del escándalo que provocó el insólito acoso en su contra.

También explicó que, ante el “lamentable episodio” interpuso una denuncia penal en un juzgado de la Ciudad de México porque esta es una de las tantas violencias que padecen las mujeres de manera cotidiana, incluso ella antes de ser presidenta.

“Mi reflexión fue que, si no presento denuncia, ¿en qué condición se quedan las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes del país? Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres en esa calle, está detenido”, señaló.

El martes, un hombre llamado Uriel Rivera Martínez se acercó por detrás de Sheinbaum, la abrazó, la besó en la mejilla y le tocó los pechos. La agresión ocurrió en cuestión de segundos y fue grabada por las cámaras que seguían a Sheinbaum. Al darse cuenta de la situación, uno de sus escoltas retiró al hombre, quien fue detenido en la noche.

De acuerdo con el testimonio de la mandataria, el hombre también acosó a otras mujeres durante la misma actividad. “Entonces, está detenido”, apuntó.

Política contra el acoso

La presidenta explicó que decidió caminar del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública (SEP) porque era un trayecto corto y que, mientras saludaba a la gente, el hombre, que además estaba alcoholizado, la agredió aunque ella no se percató de inmediato.

“Hasta después de que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió. Sí sentí la cercanía de este personaje”, dijo al anunciar que promoverá que el acoso sexual sea considerado un delito penal en todo el país e impulsará una campaña en contra de las violencias hacia las mujeres. “Tiene que haber respeto por la mujer en todos los sentidos”, dijo.

Del mismo modo, lamentó que algunos medios de comunicación publicaran fotogramas explícitos del momento de la agresión en sus portadas, ya que consideró que esas imágenes la revictimizan.

“Hay cosas que tienen límite y, particularmente, las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto de revictimización, ya más allá de los asuntos políticos o de que no estemos de acuerdo”, apuntó.

En esa línea, agregó: “El poner la fotografía ya rebasa todos los límites, es un asunto de calidad humana, está fuera de toda ética, de toda moralidad”. No obstante, adelantó que pese a que no tomará medidas contra ese medio de comunicación, espera al menos “una disculpa”.

