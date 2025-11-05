Putin instruye examinar la viabilidad de reanudar ensayos nucleares a gran escala en Rusia

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 22 segundos

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de “cuestión seria” la situación relacionada con las declaraciones de su par estadounidense, Donald Trump, respecto a los ensayos nucleares de EEUU.

“Sí, sin duda, es una cuestión seria”, puntualizó el mandatario ruso en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia.

Putin advirtió que Rusia se verá obligada a tomar medidas correspondientes si los participantes del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) deciden realizarlos.

“En mi mensaje a la Asamblea Federal en 2023 dije que, en caso de que EEUU u otros Estados partes de dicho tratado realizaran tales ensayos, Rusia también tendría que tomar las medidas de respuesta pertinentes“, sostuvo.

A la vez, el presidente ruso ordenó recopilar información, realizar un análisis en el Consejo de Seguridad ruso y presentar propuestas sobre el posible inicio de los preparativos para los ensayos nucleares.

Además, Putin declaró que Rusia no tiene planes de incumplir sus obligaciones que se le incumben en el marco del TPCE.

“Me gustaría señalar que Rusia siempre ha cumplido y sigue cumpliendo rigurosamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y no tenemos intención alguna de retirarnos de estas obligaciones”, precisó. “Comenzar de inmediato”

A su vez, el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, consideró oportuno comenzar los preparativos para las pruebas nucleares en Nueva Zembla y apuntó a que el posible rechazo de EEUU a la moratoria sobre los ensayos nucleares podría ser un paso hacia la destrucción del sistema de estabilidad estratégica mundial.

De acuerdo con el ministro ruso, Washington está aumentando activamente su arsenal de armas estratégicas ofensivas y retirándose sistemáticamente de los tratados de estabilidad estratégica.

Con ello, Beloúsov advirtió de los recientes ejercicios simulados de un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia, llevados a cabo por Estados Unidos.

“El último de estos ejercicios, Global Tender 2025, en el que se practicó, quiero subrayarlo, un ataque preventivo con misiles nucleares contra territorio ruso, tuvo lugar en octubre de este año”, reveló.

El ministro indicó que el país norteamericano planea desarrollar un nuevo misil intercontinental, un submarino estratégico y reactivar unas lanzaderas.