El subjefe de seguridad rusa responde a la ruptura del Consejo OTAN-Rusia por parte de la Alianza Atlántica, amenazando con “destruir” al enemigo, en referencia a la OTAN.

“La Organización del Tratado del Atlántico Norte es nuestro enemigo. Solo hay una manera de tratar con los enemigos. Si el enemigo no se rinde, se lo destruye”, ha declarado este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, en su cuenta de X.

Medvédev ha lamentado que la Alianza Atlántica chilló con gozo al hablar sobre la eliminación del Consejo Rusia-OTAN, establecido en 2002.

Estas palabras de Medvédev se produjeron después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, informara la misma jornada de que el Consejo de Cooperación Rusia-Atlántico “ya no existe”.

El organismo servía como foro 29+1 para consultas sobre seguridad, control de armas, antiterrorismo y medidas de prevención de incidentes entre Moscú y los miembros de la Alianza Atlántica.

Tras 2014, el Tratado del Atlántico Norte suspendió la cooperación práctica con Rusia, dejando al Consejo prácticamente moribundo, tras lo cual la tensión entre Moscú y Occidente se intensificó.

Históricamente, Rusia intentó unirse a la OTAN en 1954 y 2000 con el objetivo de crear un espacio de seguridad común y eliminar la confrontación por bloques, pero fue rechazada. Según las autoridades rusas, estas acciones occidentales reflejan una política de confrontación que obliga a Rusia a mantener una postura firme frente a la Alianza, posición que respalda Medvédev en sus recientes declaraciones.

