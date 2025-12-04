Cálida bienvenida: Putin llega a la India y arranca su visita oficial

Compartir en

El avión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó en la base aérea Palam de la FFAA indias. El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió al mandario al pie de la escalerilla del avión, según informa un corresponsal de Sputnik.

Tras la bienvenida, Putin y Modi se dirigieron a una reunión informal en el automóvil del primer ministro indio, donde comenzaron a hablar incluso antes de que el vehículo abandonara el territorio del aeropuerto.

Esta noche, Putin sostendrá un cara a cara a puertas cerradas con el primer ministro indio en la residencia de este último, adelantó con anterioridad el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ante la prensa.

El viaje del mandatario de Rusia a la India tiene lugar el 4 y 5 de diciembre. La visita del presidente Putin incluye una combinación de reuniones de alto nivel, compromisos empresariales y visitas culturales, informó el Kremlin en un comunicado. La agenda incluye:

Una reunión informal individual con el primer ministro, Narendra Modi, seguida de negociaciones oficiales.

Firma de 10 acuerdos intergubernamentales y más de 15 acuerdos comerciales.

Participación en el Foro Empresarial Rusia-India.

Declaraciones a los medios de comunicación.

