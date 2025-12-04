EE. UU. cancela la visa al primer funcionario de la administración de Sheinbaum

Compartir en

El Departamento de Estado de EE. UU. habría revocado la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), reveló este jueves el diario Milenio.

Con esta medida, Márquez Hernández se convierte en el primer funcionario de alto rango del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se le impide viajar a EE. UU.

Este tipo de medidas ya se han aplicado de manera discrecional este año contra otros 50 políticos mexicanos, de niveles municipales y estatales, sin que la Administración de Trump ofrezca alguna justificación.

En los casos anteriores, Washington argumentó su facultar para cancelar el documento a personas que representen una amenaza a la seguridad pública; que tengan nexos con grupos criminales o terroristas; o cuyas actividades sean contrarias a los intereses de política exterior del país.

Márquez Hernández, según refiere el mismo medio, minimizó la decisión de las autoridades de EE. UU., al señalar que solo forma parte de “un procedimiento administrativo de carácter personal” que es habitual para actualizar documentación.

El equipo de comunicación del funcionario también detalló a Milenio que el hecho de que ya no cuente con una visa vigente para EE. UU. “no afecta su trabajo ni la relación operativa o técnica ante sus responsabilidades profesionales”, ya que puede volver a solicitar el documento.

La suspensión de visas por parte de EE. UU. a funcionarios y a personas del sector privado de México ha sido uno de los motivos de la tensión que ha marcado la relación bilateral entre Sheinbaum y Trump, quienes se verán el viernes por primera vez de manera personal, durante el sorteo del Mundial 2026 que la FIFA realizará en Washington, ya que ambos países compartirán la sede del evento junto con Canadá.

