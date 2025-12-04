Economistas cienfuegueros reconocen a investigadores y trabajadores destacados

Compartir en

Por: Sabdiel Batista Díaz

Los miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en Cienfuegos, reconocieron a sus afiliados más destacados en el año y entregaron los premios de investigación en las distintas categorías que auspicia esa organización.

El Premio Anual Provincial de Economía “Raúl León Torrás” lo merecieron los Doctores en Ciencias David A. Pérez Guevara, Reynier Reyes Hernández y Antonio Martínez Puche por su investigación “Metodología para la evaluación del potencial turístico de una localidad”.

A su vez, David A. Pérez Guevara y Reynier Reyes Hernández merecieron también el Premio Anual de Economía “Abel Santamaría Cuadrado” por el estudio “La gestión del Costo en entidades y actores económicos de Cienfuegos”

Por su parte el Premio Regino Botti, en el ámbito de la historia económica, reconoció a Misael Enrique Jiménez Triana, Jorge Padrón Acosta y Virgen M. Rivera Hernández por su investigación “Tenencia, expropiación forzosa e indemnización de la tierra en Cienfuegos (1959-1963)”.

En tanto el Premio Anual de Economía Carlos Rafael Rodríguez por la Obra de la Vida 2025, en la especialidad de Economía fue a las manos de Juan Antonio García Espalter. Mientras que en la especialidad de Contabilidad recayó en Evelyn Beatriz Lanza González y en el apartado de Auditoría en Ana de la Caridad Fresneda Quintana.

Durante la cita se dio lectura a una carta abierta enviada por Ramón Labañino, Vicepresidente de la ANEC, donde condena las amenazas militares que lleva Estados Unidos contra Venezuela actualmente.

En su misiva, Labañino llama a defender a Venezuela, pues eso es también salvar nuestra América desde el Río Grande hasta la Patagonia. Resalta el Héroe de la República de Cuba que hoy la amenaza es contra la patria Bolivariana, pero mañana puede ser cualquiera de nuestros pueblos.

Igualmente fueron reconocidas las secciones de base con un quehacer sobresaliente. La Consultoría CANEC, la Unidad Central de Auditoría Interna (UCAI) y la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI) resultaron agasajados.

En la provincia funcionan unas 300 secciones de base de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, en las que se agrupan casi 4 mil afiliados y cuenta con representación en todos los municipios.

