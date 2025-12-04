Irán y Venezuela ratifican alianza estratégica y diplomacia de paz

Compartir en

Irán y Venezuela coinciden en fortalecer sus relaciones estratégicas y en aplicar la diplomacia de la paz ante las amenazas, como las de EE. UU. en la región sudamericana.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, se reunió el miércoles con el embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, con el objetivo de reafirmar la posición conjunta de ambas naciones sobre el “fortalecimiento de su alianza estratégica”.

“Esta colaboración nos permitirá profundizar en la cooperación y en la defensa del respeto a nuestra soberanía política, popular y territorial, así como en el desarrollo social y la promoción de un mundo multipolar”, declaró Gil en su cuenta de Telegram.

Además, el canciller venezolano expresó su “sincero agradecimiento” a Irán por “su solidaridad y apoyo frente a las amenazas que enfrenta Venezuela y toda la región caribeña y latinoamericana” por parte de Estados Unidos.

“Venezuela e Irán continuarán abogando por la justicia y una diplomacia de paz”, escribió Gil.

Durante años, las relaciones entre Teherán y Caracas han sido estrechas, consolidando una alianza intercontinental con el objetivo de promover la paz y la estabilidad en el Caribe y en toda América Latina, frente a cualquier intento de injerencia por parte de potencias extranjeras.

Venezuela ha mostrado a Irán su agradecimiento por la advertencia de Teherán frente al aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en la región del Caribe en las últimas semanas con el pretexto de combatir el narcotráfico para poder realizar operaciones aéreas con una mayor velocidad y volumen si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide tomar más acciones militares.

Los medios estadounidenses han informado que aproximadamente un tercio de la flota naval de EE. UU. está desplegado en la región y aviones de combate patrullan constantemente el espacio aéreo internacional cerca de Venezuela.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo 21 redadas en barcos que presuntamente transportaban drogas, matando a 83 personas en esas operaciones.

Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

