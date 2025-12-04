Canciller honra a mártires del Servicio Exterior de Cuba

Compartir en

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rindió homenaje hoy al embajador Mario García Incháustegui y su esposa, Gladys Delgado, quienes perdieron la vida en un accidente durante el secuestro de la aeronave en que viajaban.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez subrayó que «nuestra Diplomacia Revolucionaria seguirá fiel al legado de patriotismo y sacrificio de sus mártires».

García Incháustegui y su esposa, Gladys Delgado, fallecieron en un accidente aéreo el 4 de diciembre de 1977 mientras viajaban a Malasia, donde el diplomático era embajador concurrente.

De acuerdo con cifras oficiales, más de mil 500 cubanos han sido víctimas directas del terrorismo de estado en diversas partes del mundo. En la lista sobresalen los perjuicios al personal cubano en territorio estadounidense.

