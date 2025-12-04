Programa Mundial de Alimentos destaca capacidades de Cuba

Compartir en

El representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Étienne Labande, afirmó en La Habana que pese a los desafíos para desarrollar una estrategia nacional de fortificación de alimentos, Cuba tiene como fortaleza su capacidad.

El representante del PMA en Cuba abrió las sesiones del Simposio Innovación para la Sostenibilidad de la Industria Alimentaria (SISIA 2025) con la conferencia “Innovación y alianzas para el escalamiento de soluciones sostenibles en la Industria Alimentaria cubana: hacia una estrategia nacional para la fortificación de alimentos”.

Labande afirmó en su intervención que desde finales de 2023 el Programa Mundial de Alimentos retomó la facilitación y acompañamiento técnico al Gobierno cubano en función de implementar dicha iniciativa.

Entre sus prioridades sobresalen la adquisición de opciones viables de alimentos de consumo masivo, fortalecer las capacidades tecnológicas de la producción industrial nacional y el apoyo a un marco regulatorio que dé cuerpo jurídico a la fortificación nacional de alimentos, entre otras acciones.

Participan en el proyecto sectores gubernamentales claves como la Industria Alimentaria, Agricultura y Salud Pública.

Entre los resultados esperados a largo plazo está la mejora de la canasta alimenticia con la incorporación de alimentos fortificados, el progreso de la calidad de las dietas y las prácticas de consumo de grupos vulnerables mediante el empleo de alimentos fortificados por instituciones de protección social.

En diálogo con Prensa Latina, Labande resaltó que en Cuba hay una comunidad científica muy fuerte, que tiene todo el conocimiento, y además existe todavía una infraestructura que permite realizar la fortificación de alimentos e igualmente posee la tecnología, por lo cual solo se tiene que encontrar la forma de asegurar de que el proceso sea sostenible en el tiempo.

Sobre las recomendaciones para el Estado cubano para cumplir dicha meta, Labande señaló la necesidad de recuperar cosas que se hacían antes en el país caribeño, entre ellas algunos alimentos como las compotas para niños, que alguna vez se dejaron de fortificar, así como el trigo, que cuando se muele para transformarlo en harina también se le puede realizar el referido proceso.

De la misma manera, hay productos específicos de complemento nutricional para categorías de población como los niños y adultos mayores que se pueden producir a nivel de país con esas características, agregó el experto del PMA.

El simposio SISIA 2025 está dedicado al centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, a celebrarse en 2026, dijo el director general del Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria (IIIA), ingeniero Jesús Rodríguez Mendoza, al inaugurar el evento.

La cita, que tiene por lema “Innovación sostenible de alimentos”, es organizada por el IIIA, institución líder en innovación y desarrollo de la industria alimentaria de Cuba.

Entre sus logros, el IIIA destaca en el desarrollo de alimentos para adultos mayores y embarazadas, jugos de fruta y hortalizas para niños, productos reducidos en azúcar y la prestación de servicios técnicos, docentes y científicos.

