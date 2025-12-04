Inauguran Festival de Cine de La Habana con filme argentino

Compartir en

El 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana se inaugura hoy con el filme argentino “Belén”, seleccionada para representar a ese país en la categoría de Mejor película a los Premios Oscar y Goya 2026.



Dirigido por Dolores Fonzi, la película se inspira en la historia real de una mujer que cae presa por un aborto espontáneo y la abogada defensora luchará por su libertad con el apoyo de miles de féminas y organizaciones, quienes se unirán para cambiar los acontecimientos.

El guión de este largometraje fue escrito a partir de la adaptación de la novela “Somos Belén” (2019), de Ana Correa, y está protagonizado por Fonzi, Camila Pláate, Laura Paredes y Julieta Cardinali. Se estrenó el 18 de septiembre de 2025 en las salas de cines de Argentina.

Julieta, una joven tucumana que llega al hospital con un fuerte dolor abdominal, es arrestada por la policía mientras está bajo los efectos de la anestesia.

Esta autoridad la acusa de haberse inducido un aborto, por ello es llevada a juicio y su caso es tomado por la abogada Soledad Deza, quien hará todo lo posible para probar la inocencia de Julieta.

Durante el proceso se encuentran con un sistema judicial conservador, a la par que, producto de la estrategia de su equipo legal, la historia de Belén comienza a tener repercusión en los medios nacionales masivos de comunicación y es apoyada por el movimiento feminista.

El diario La Nación otorgó a la película cuatro de cinco estrellas, argumentando que “Belén tiene humor, afirma con solvencia su desarrollo narrativo, esquiva los maniqueísmos a la hora de presentar las contradicciones y se entusiasma hacia el final con una épica que es leída a la distancia como clave para los logros posteriores”.

Por su parte, Pablo O. Scholz, de Clarín, resaltó que Belén tiene un tratamiento más clásico y parangonable con cierto cine de tribunales, y tiene puntos en común con “Argentina, 1985” (2022), de Santiago Mitre.

Clarín también destacó que el filme está contado desde la indignación, con las mejores armas y actuaciones siempre convincentes.

El 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abre sus puertas en esta jornada a las 18:00, hora local, en el capitalino Cine Chaplin, sala que acoge cada año la apertura del mayor evento cinematográfico de Cuba.

