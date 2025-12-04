La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 830 MW para el horario pico nocturno

Compartir en

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno de este jueves una disponibilidad de 1 440 MW y una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 760 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 830 MW en este momento del día.

También para ese horario se espera la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel (en proceso de arranque), con 65 MW, y la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton con 125 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 250 MW y la demanda de 2 400 MW, con 1 112 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Por limitaciones en la generación térmica hay 419 MW fuera de servicio. Además, presentan problemas por falta de combustible 80 centrales de generación distribuida, con 716 MW, y hay 69 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 785 MW afectados por esta causa.

Durante la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 2 152 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1502 MWh, con 190 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

