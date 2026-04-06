La Habana acogerá foro Arte y Reciclaje para la Sostenibilidad

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El Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez convocaron hoy al foro académico Arte y Reciclaje para la Sostenibilidad, previsto para el 5 de junio próximo en La Habana.

La cita, que se realiza en saludo al Festival Nacional de Arte Efímero, iniciado en 2003 en el parque Mariana Grajales, cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura del municipio Plaza.

El objetivo es promover reflexiones colaborativas sobre intervenciones públicas con materiales reciclados, fomentando prácticas sostenibles sin carácter competitivo.

De acuerdo con la convocatoria, se aceptarán ponencias que aborden teorías del arte sostenible, reciclaje creativo en performances, impacto ecológico del arte contemporáneo cubano y el papel de la educación artística en la formación comunitaria.

La feria asociada al evento incluirá esculturas con materiales reciclados, instalaciones colaborativas, talleres infantiles de reutilización y performances de transformación material, abierta a estudiantes, aficionados y familias.

Los interesados deberán enviar sus propuestas vía correo electrónico antes del 20 de mayo, con un resumen de 300 palabras, un currículo breve y documentación visual de obras previas, amplió la convocatoria.

El comité organizador dará a conocer los resultados el 31 de mayo; el foro académico y la feria se desarrollarán en las instalaciones del Centro, ubicado en la zona capitalina del Vedado.

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