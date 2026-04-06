UNE pronóstica afectación de 1 845 MW en el horario pico tras salida de Guiteras

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En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1740 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3665 MWh, con 543 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas fue de 1100 MW, la demanda 2340 MW, con 1265 MW afectados. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1400 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.

Mantenimiento: Unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 266 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica la entrada para el horario de máxima demanda la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 85 MW y la unidad 5 de Energas Jaruco con 20 MW.

Con este pronóstico para el pico una disponibilidad de 1205 MW con una demanda máxima de 3020 MW, para un déficit de 1815 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1845 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

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