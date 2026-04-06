FITCuba 2026 entre problemas económicos y resiliencia

Precisamente, el turismo constituye uno de los eslabones económicos en los que el Gobierno de la isla descansa la solución de muchos de los problemas más acuciantes de estos momentos como es el caso de la energía, la agricultura y la alimentación, tal y como oportunamente declararon.

Ahora, la Feria de Turismo se realizará los días 7 y 8 de mayo próximo de manera electrónica y el 9 para el Gran Público que viaje hasta el Parque Josone en el balneario de Varadero, sede de la reunión desde que se programó. Por demás, Canadá será el País Invitado de Honor y Sol y Playa el producto central.

Los organizadores del Ministerio del Turismo (Mintur) de este país y asociados, esperan de la cita nuevos contratos y vislumbrar la luz al final del túnel, con la finalidad de reforzar las tareas para la recuperación de este importante sector.

Por tanto, la Feria aparecerá con un formato que integra la gestión profesional virtual y el intercambio presencial, lo que busca tener una agenda diseñada para potenciar las negociaciones comerciales y acercar al gran público a las novedades del sector turístico nacional.

Comentaron voceros que los equipos organizadores se encuentran en la fase final de las coordinaciones técnicas, cuando en las próximas semanas se distribuirá un boletín con información detallada sobre los protocolos de conexión, el diseño de los espacios virtuales y otros datos relevantes.

Esta es una reunión con historia, pues a inicios de la segunda mitad del siglo XX, Cuba sienta las bases para el establecimiento de un turismo con carácter social, que diera la oportunidad de combinar en un solo acto la recreación y el ocio, de modo sano, enriquecedor e instructivo, señalan oficialmente.

Es entonces que esta actividad se comienza a perfilar en vistas a un desarrollo sostenido y sostenible, se lee en la página del Mintur.

El primer evento internacional relacionado con el turismo en Cuba tuvo lugar en La Habana, del 17 al 24 de octubre de 1959 y fue la novena Convención de Agentes de Turismo (ASTA).

Más de dos mil agentes de 82 países, acompañados de sus familiares, visitaron la capital cubana. Cifras sin precedentes en las ocho convenciones realizadas con anterioridad.

En 1963 nace la Empresa de Turismo Nacional e Internacional (ETNI), antecedente directo de la Agencia de Viajes Cubatur S.A., encargada de la atención al incipiente turismo que comenzaba a ver la Isla como un destino interesante.

Sin embargo, no fue hasta 1980 que Cubatur convoca a la I Convención de Viajes Cubatur, con sede en el hotel Habana Libre de la capital cubana.

El evento despertó interés internacional, provocando la participaron de más de 300 delegados y representantes de 200 agencias de viajes del mundo.

Sucesivamente el encuentro comienza a alcanzar mayor relevancia y aceptación internacional. A partir de su surgimiento se celebró cada año y alternó sedes entre La Habana y el balneario de Varadero.

El evento tuvo varios nombres: Convención de Viajes Cubatur, Travel Trade Show Cubatur, Convención de Turismo, hasta que finalmente se denominó Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba).

Estos encuentros anuales, basados en el debate y la negociación, propician que la industria del turismo en Cuba siga pasos de verdadero florecimiento desde sus inicios.

La Feria Internacional impulsa considerablemente la pluralidad y calidad en las ofertas de productos y servicios, incidiendo de modo favorable en el evidente crecimiento de los arribos de vacacionistas a la Isla.

Desde 2005 y hasta 2011, el Parque Histórico Morro-Cabaña fue la sede oficial de FITCuba, para luego diversificar los escenarios de su realización con sedes en los destinos que se desean potenciar.

De esta manera, la Feria tuvo como sede en 2012 a Cayo Santa María (Villa Clara), en 2013 a Varadero, 2014 a La Habana, 2015 a Cayo Coco y Cayo Guillermo en Jardines del Rey. Regresa a La Habana en 2016, cuando fuera declarada Ciudad Maravilla.

Para 2017, FITCuba tuvo lugar en Holguín, en 2018 se retoman los cayos del norte de Villa Clara. En 2019, se celebro en La Habana, en Parque Morro Cabaña, en 2022 Varadero, 2023 en el Parque Morro-Cabaña, en La Habana, 2024 en Jardines del Rey, y para 2025 repitió en La Habana.

De ahí que la trayectoria de dicha reunión la marca como una importante bolsa de la actividad recreativa no solo de Cuba sino del Caribe, tal y como lo recalcan los organizadores.