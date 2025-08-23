La declaración de la ONU sobre el hambre en Gaza es una “burla al pueblo palestino”

La crisis en la Franja de Gaza, según el experto, constituye el “mayor genocidio de la historia perpetrado por el régimen sionista” durante muchos años. Casi, apunta el político turco, denunciando la pasividad de la organización.

El 22 de agosto, el Comité de Revisión de la Hambruna, un panel de expertos internacionales a cargo de la Clasificación Integrada de Fases (CIF) anunció que la Franja de Gaza entró en la fase de hambruna/catástrofe humanitaria. A su vez, Israel rechazó categóricamente el informe de la ONU, calificándolo de “inventado”.