Autoridades de Cuba celebran aniversario 65 de Federación de Mujeres

En la red social X, el mandatario destacó la entrega de las féminas de la isla a la obra común y su resistencia creativa.

“Felicidades queridas compañeras, por esta revolución dentro de la Revolución que ustedes protagonizan”, escribió en la plataforma.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo, también expresó sus congratulaciones a las federadas y destacó su entrega y compromiso a las principales tareas de la Patria.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez se refirió en X a los logros de la FMC, bajo el legado de Vilma Espín, en el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

“Las mujeres cubanas han sido y son artífices y protagonistas de la Diplomacia Revolucionaria, sustentada en los principios del internacionalismo, antimperialismo, solidaridad, paz, desarrollo y unidad entre los países del Sur”, subrayó en la red social.

La FMC arriba a este aniversario 65 siendo protagonista de profundas transformaciones sociales, conquistando derechos, ampliando espacios de participación y dignificando la vida de las mujeres cubanas.

Mediante un mensaje enviado a sus integrantes, a propósito de la fecha, la organización celebró los logros alcanzados que permitieron a las cubanas ganar presencia en todos los ámbitos sociales del país.

“La FMC es más que una organización: Es símbolo de lucha, unidad y transformación”, resaltó el texto.