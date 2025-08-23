Xiomara Castro destaca descenso en homicidios y logros en lucha contra el narcotráfico en Honduras

Compartir en

En el marco del XII aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la presidenta Xiomara Castro resaltó la significativa disminución en el índice de homicidios en Honduras, que pasó del 41 al 26 por ciento durante su administración. Además, detalló importantes avances en la lucha contra el narcotráfico.

Partido Libre convoca a histórica movilización en Honduras en medio de revelaciones sobre conspiración criminal

En el evento realizado este viernes 22 de agosto, Castro enfatizó que 106 municipios, que representan el 36 por ciento del territorio nacional, no registraron homicidios en 2025. La mandataria también destacó la captura de 56 extraditables (criminales solicitados por la justicia internacional) en tres años y medio, un incremento del 700 por ciento en comparación con los 12 años y siete meses de Gobiernos anteriores, donde solo se aprehendieron siete.

La mandataria fue acompañada por altos funcionarios como el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, los titulares del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, Luis Redondo y Rebeca Ráquel Obando, respectivamente, y el subsecretario de Defensa Nacional, Orlando Garner.

Durante el acto, la jefa de Estado subrayó que el índice de homicidios es el más bajo en las últimas dos décadas. “Este es un logro que devuelve la esperanza a las familias y honra la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento del deber”, afirmó.

Adicionalmente, informó sobre un incremento del 207 por ciento en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de 43 narco-laboratorios. También destacó la reducción del 28 por ciento en el índice de homicidios contra mujeres en 2025.

Por su parte, el comandante de la PMOP, coronel Melvin Edgardo Flores Núñez, detalló el decomiso de más de 250 mil plantas de cocaína, 60 mil plantas de marihuana, 300 armas de uso prohibido, 45 mil puntas de cocaína, 15 mil envoltorios de piedra crack y 30 mil cartuchos de munición.

Xiomara Castro se pronuncia contra el fraude electoral

En cuanto a las elecciones generales del 30 de noviembre, Castro reafirmó su compromiso con un proceso “libre, limpio y democrático”. En este sentido, la Presidenta reiteró además su exigencia de “no más fraudes electorales, no más golpes de Estado. El 30 de noviembre iremos todos a votar y la refundación continuará”.

Al respecto, el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras anunció que el próximo 30 de agosto realizará una histórica movilización en defensa de la democracia en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.

El anuncio de la movilización ocurre en un momento de alta tensión política, tras revelarse una conspiración criminal que tenía como objetivo atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya y derrocar al actual gobierno de Xiomara Castro.

El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, informó sobre la captura de Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, acusados formalmente por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato.

