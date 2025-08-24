La Colmenita honra en Vietnam al hombre de La Edad de Oro (+Foto)

De este modo conocida la agrupación teatral, fundada hace ya tres décadas, inició su programa de actividades en Vietnam, una lejana tierra que el autor de La Edad de Oro se encargó de descubrir a los niños cubanos a través de las páginas de esta revista con su relato “Un paseo por la tierra de los anamitas”.

Allí, Martí significó el heroísmo de este pueblo, que “se ha estado siempre defendiendo” de quienes pretendieron conquistarlo, a sabiendas de que “la libertad de un pueblo pequeño es más necesaria al mundo que el poder de un rey ambicioso, y la mentira de los sacerdotes que sirven al rey por su dinero”.

Y de ese permanente arrojo conocieron hoy un poco más los “colmeneros” al visitar el nuevo Museo de Historia Militar de Vietnam, inaugurado en noviembre del pasado año, donde pudieron disfrutar experiencias interactivas e inmersivas sobre la heroica lucha del Ejército Popular por la independencia y reunificación nacional.

En el recinto, que abarca más de 386 mil metros cuadrados, se exhiben alrededor de 150 mil objetos, entre ellos cuatro tesoros nacionales, incluido el avión MiG-21 con número 4324 con 14 estrellas en el morro, las cuales simbolizan sus 14 victorias aéreas frente a los estadounidenses.

También, el tanque T-54B con número 843, que atravesó la puerta del Palacio de la Independencia, en la entonces ciudad de Saigón, el 30 de abril de 1975, que selló la victoria definitiva sobre el ejército de Estados Unidos y el gobierno títere de Vietnam del Sur, y abrió el camino a la reunificación del país.

Además, según detalló la página de Facebook de la Embajada de Cuba aquí, compartieron con cientos de nacionales que visitan la instalación, imbuidos del júbilo que provoca la celebración, por estos días, del 80 aniversario 80 de la triunfante Revolución de Agosto y del Día Nacional.

La Colmenita, cuya primera visita a Vietnam se produjo en 2014, llegó la víspera aquí para ofrecer dos presentaciones en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el sexagésimo quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El próximo martes saldrán a escena en el Teatro Ho Guom, de esta capital, donde presentarán la obra “Cenicienta… según los Beatles”, una versión renovada del clásico cuento de hadas acompañada por las canciones inmortales del legendario grupo británico, cuyo estreno se produjo en el año 2007.

La segunda y última actuación será el día 28 de agosto en la escuela primaria Vietnam-Cuba, del hanoyense distrito de Ba Dinh, donde el miércoles último fue inaugurada una exposición de pinturas y fotografías sobre la relación especial y la solidaridad existente entre los pueblos de ambos países.

Fundada por su actual director Carlos Alberto Cremata el 14 de febrero de 1990, La Colmenita ha llevado su mensaje de paz a escenarios de más de 25 países, ostenta la más alta distinción cultural conferida en Cuba: la Medalla Félix Varela de Primera Clase, y fue designada en octubre de 2007 Embajadora de Buena Voluntad de la Unicef.