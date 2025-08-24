Delegación Cubana en Asunción: “El balance general se ajusta a lo previsto”

Compartir en

Con la satisfacción que genera declarar cumplidos los principales objetivos identificados para este evento, reiteramos el agradecimiento a todos los que contribuyeron a garantizar nuestra presencia en el mismo, como resultado de la prioridad que le fue asignada en medio de conocidas limitaciones.

Mucho nos complacen los mensajes de apoyo llegados desde la Isla, en especial los emitidos desde la red social X por el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros dirigentes, así como el seguimiento asignado por millones de compatriotas a estos 15 días de intensa actividad y el quehacer de los medios que le dieron cobertura.

Más allá de considerar positivo el saldo de 19 títulos, 13 medallas de plata y 15 de bronce, y la ubicación en el séptimo lugar por países, se concretó el propósito de evaluar a destacados exponentes de nuestra reserva, y consideramos importante la conquista de 17 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027: 16 individuales y una colectiva.

Diez deportes aportaron al medallero, liderados por el atletismo (8-3-2), que ganó su competencia. Los otros fueron luchas (3-5-2), canotaje (3-3-3), clavados (1-0-2), judo (1-2-1), levantamiento de pesas (1-0-1), remo (1-0-1), taekwondo (1-0-1), tiro con arco (0-0-1) y voleibol (0-0-1).

Definitivamente representada por 216 competidores en 28 disciplinas, la delegación intervino en 170 de las 336 pruebas programadas. Las preseas se lograron en 18 para féminas, 25 para hombres y cuatro mixtas.

Los cupos para la capital peruana los aseguraron el atletismo (8), las luchas (3), el canotaje (1) el judo (1), el levantamiento de pesas (1), el taekwondo (1), clavados (1) y voleibol (1).

Pese a descender del quinto lugar ocupado en la versión de Cali-Valle 2021, cuando nuestro medallero sumó 29 oros, 19 platas y 22 bronces, el balance general se ajusta a lo previsto, dada la conjunción de factores como la no convocatoria de deportes que entonces aportaron, la ausencia por enfermedad o lesiones de figuras llamadas a imponerse y el nivel reinante en la lid.

En ese sentido, vale precisar que 26 países se llevaron al menos un título y otros ocho visitaron el podio, para fijar en 34 los poseedores de alguna medalla. En Cali-Valle 2021, esas cifras terminaron en 19 y 31, respectivamente.

Nos enorgullece afirmar que siempre primó la voluntad de victoria, la disciplina y la vergüenza deportiva, y nuevamente quedó demostrada la valía de las alianzas de nuestros colectivos técnicos con la red de colaboración científica del organismo y otras instituciones, esta vez con peso adicional, para mitigar las carencias que afectaron la preparación.

Pese a lógicas insatisfacciones, no siempre resultantes de situaciones objetivas, lo vivido durante estos días ratifica la solidez de la estructuración del sistema deportivo cubano, golpeado en muchos ámbitos por el bloqueo económico, comercial y financiero sostenido por los Estados Unidos, desde donde –además– se diseña y asegura la maquinaria subversiva que presta especial atención a este sector.

Ha sido una expresión de vitalidad, signada por la sola presencia de ocho asistentes a la edición fundacional y la favorable respuesta de muchos que enfrentaron aquí su primer evento fuera de la Isla, incluidos 42 no perteneciente a las matrículas de nuestros centros nacionales.

Mención especial para la canoista Yisnoly López, quien regresa a casa como nuestra máxima medallista, con tres coronas (C1-200 m, C2-500 m y C2-500 m mixto) y un bronce (C1-500 m), la coronación de la luchadora del estilo libre Yaynelis Sanz (57 kg), también reina hace cuatro años, el cuarteto de récords para los Juegos impuestos en el atletismo y la nueva marca nacional impuesta en la natación.

Merecido reconocimiento a la misión diplomática cubana en Paraguay, encabezada por el embajador Francisco Fernández Peña, al movimiento de solidaridad con nuestro país y al pueblo anfitrión en general, que nos hicieron sentir en familia.

También a Panam Sports y al comité organizador, airosos en el empeño de asegurar continuidad a un evento estratégico para el deporte en el continente.

A solo días del inicio del curso escolar, cuando aulas y escenarios de entrenamientos de la enseñanza deportiva volverán a activarse, la mirada se dirige ahora hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, siempre orgullosos del privilegio que representa representar a la Cuba de Fidel, que convirtió al deporte en derecho del pueblo como parte de la obra de que somos frutos.

Asunción, 24 de agosto de 2025

Delegación Cubana II Juegos Panamericanos Júnior

