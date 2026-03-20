La ACPDI en busca de un futuro más integral

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La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual entregó en el municipio de Lajas donde entregaron los primeros nueve carnés a asociados efectivos y adjuntos de la organización. En la localidad cuentan con alrededor de 50 miembros que recibirán en lo largo del año el documento que los acredita como miembros de la organización.

La organización tiene como propósito reunir a personas con discapacidad intelectual, así como a sus representantes legales y redes de apoyo que residan de manera permanente en el país. Su meta principal es fomentar el desarrollo inclusivo de este grupo, trabajando de forma articulada con las instituciones del Estado y el Gobierno en la creación y aplicación de herramientas, políticas públicas, programas y proyectos.

Busca no solo promover su participación activa en la sociedad, sino también asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, reconociendo su valor como ciudadanos con igualdad de oportunidades. Además, permite generar espacios más accesibles, reducir la discriminación estructural y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

La asociación está conformada por distintos tipos de miembros: por un lado, los menores de 18 años en situación de discapacidad intelectual, quienes participan como asociados adjuntos junto a sus representantes legales; por otro, los jóvenes mayores de edad, considerados asociados efectivos, quienes cuentan con el acompañamiento de sus apoyos cuando es necesario. Asimismo, se reconoce a aquellas personas que, por su compromiso y contribución a esta causa, adquieren la condición de asociados de honor, aunque sin derecho a participar en procesos de elección o votación. Esta estructura permite una participación amplia y diversa, fortaleciendo el sentido de comunidad y colaboración entre todos los involucrados.

Uno de los pilares fundamentales que defiende la ACPDI es el respeto a los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. En este sentido, se enfatiza que, más allá del acompañamiento de representantes legales o apoyos, las propias personas deben tener un rol protagónico en la toma de decisiones que les afectan. Por ello, se promueve que su voz y su voto sean escuchados y tenidos en cuenta, fomentando su empoderamiento y participación directa. Este enfoque contribuye a desmontar prácticas paternalistas y a consolidar un modelo basado en la autodeterminación y la inclusión real.

A pesar de los avances logrados, aún persisten numerosos desafíos, como brechas sociales, prejuicios y concepciones erróneas sobre la discapacidad intelectual, muchas veces derivadas de la falta de información y sensibilización. Resulta imprescindible continuar promoviendo la educación y la concienciación social para cambiar estas percepciones.

Es fundamental visibilizar los logros, capacidades y aportes de estas personas, demostrando que pueden desarrollarse plenamente en distintos ámbitos de la vida. Solo mediante un esfuerzo colectivo y sostenido será posible construir una sociedad más inclusiva, donde la diversidad sea reconocida como una riqueza y no como una limitación.

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