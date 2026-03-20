Adoptan medidas en la Empresa Eléctrica de Cienfuegos ante bloqueo energético del gobierno de EE.UU.

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La Empresa Eléctrica de Cienfuegos mantiene inversiones en cuanto a la penetración de fuentes renovables de energía, pese al bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos acrecentado con el cerco de combustible informa su director, Rance Felipe Sosa.

Recientemente sincronizaron al Sistema Electroenergético Nacional el Parque Solar Fotovoltaico ubicado en la zona cienfueguera de Pepe Rivas, con una capacidad instalada de 21,8 MW.

Avanza la obra del que ejecutan en Juraguá en el municipio de Abreus, de 5 MW para unirse a los que también funcionan en Yaguaramas, La Yuca y Mal Tiempo en aras de completar alrededor de 85 MW que beneficiarán este servicio en el centro y sur del país.

Se deben terminar de montar 181 sistemas a clientes residenciales y a un grupo de empresas y organismos vitales en los ocho municipios de esta provincia.

Para garantizar el servicio de agua en el territorio cienfueguero coordinan con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, de la Delegación del Instituto de Recursos Hidráulicos, a medida que lo permite la falta de combustible.

Asimismo, abren todos los interruptores en los centros estatales desde los viernes hasta los lunes, a las 5: OO am contribuyendo al ahorro de energía y aseguran mayor servicio a la población.

El director de la Empresa Eléctrica aseguró que continúan con la operación del sistema y la atención a las interrupciones de los clientes.

Adoptan medidas de ahorro en los circuitos NO apagables que dan cobertura a los hospitales, los cuales tienen una programación en los actores privados, estatales y residenciales encaminados a disminuir cada día el consumo.

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