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Foto: Anay Terry Tejeda/5 de Septiembre
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Facilita Bandec el cobro de pensión mediante autorizo a tercero

Anay Terry Tejeda 0 comentarios , , , ,
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Autorizar a familiar o conocido a cobrar la jubilación o pensión es una disposición implementada por el Sistema Bancario Cubano, para garantizar el cobro de los beneficiarios de la seguridad social, ante la situación energética y de trasportación en el territorio.

En el periodo de pago de pensiones de marzo de 2026, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos acoge nuevamente esta alternativa, “una necesidad actual para minimizar los trámites de las personas naturales en la solicitud de documentos de providencia o poder notarial”, explica al periódico 5 de Septiembre Susana Fernández Correa, Jefa de Banca Personal y Electrónica de este banco comercial.

“El autorizo puede ser emitido de manera impresa o de puño y letra, debe contar con la fecha vigente, los datos del jubilado o pensionado que autoriza y de la persona representante, nombre, apellidos y número de carnet de identidad de ambas partes; debe referir el tramite a efectuar, cobro en efectivo de jubilación mensual, así como la firma de quien emite el instrumento”, detalla la especialista sobre la confección del documento.

Foto: Anay Terry Tejeda/5 de Septiembre

Al precisarse en la sucursal bancaria, “además del mencionado documento, la persona facultada a cobrar debe portar su carnet de identidad, así como del beneficiario; si el cliente posee tarjeta magnética Red procede a través de la línea de caja, al igual si es beneficiario de la nómina electrónica; de no contar con el medio de pago, dígase por pérdida o deterioro, primero será atendido en el área de banca personal de la sucursal y luego dirigido a caja”.

En los municipios de Cienfuegos y Aguada de Pasajeros, los jubilados y pensionados con tarjeta Red pueden operar a través del cajeros automático, donde contarán con el asesoramiento de trabajadores bancarios si así demandan; así como delegar la operación a otra persona cercana, para este servicio no se requiere poder u autorizo, solo la contraseña personal (PIN).

“Se mantiene vigente el cobro de pensiones por terceras personas mediante los documentos de providencias emitidos por la oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y los poderes notariales representativos para este trámite en las sucursales bancarias”, especifica Fernández Correa, para que la población conozca sobre las opciones disponibles.

La atención a jubilados y pensionados es una importante tarea para Bandec Cienfuegos, cada mes la prestación se reajusta en función de garantizar el pago de todos los clientes, con el menor de los trámites y tiempo de espera; en su política habilita un periodo de prioridad, al cual es efectivo este periodo hasta el próximo 23 de marzo.

Foto: Anay Terry Tejeda/5 de Septiembre

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