Facilita Bandec el cobro de pensión mediante autorizo a tercero

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

Autorizar a familiar o conocido a cobrar la jubilación o pensión es una disposición implementada por el Sistema Bancario Cubano, para garantizar el cobro de los beneficiarios de la seguridad social, ante la situación energética y de trasportación en el territorio.

En el periodo de pago de pensiones de marzo de 2026, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos acoge nuevamente esta alternativa, “una necesidad actual para minimizar los trámites de las personas naturales en la solicitud de documentos de providencia o poder notarial”, explica al periódico 5 de Septiembre Susana Fernández Correa, Jefa de Banca Personal y Electrónica de este banco comercial.

“El autorizo puede ser emitido de manera impresa o de puño y letra, debe contar con la fecha vigente, los datos del jubilado o pensionado que autoriza y de la persona representante, nombre, apellidos y número de carnet de identidad de ambas partes; debe referir el tramite a efectuar, cobro en efectivo de jubilación mensual, así como la firma de quien emite el instrumento”, detalla la especialista sobre la confección del documento.

Al precisarse en la sucursal bancaria, “además del mencionado documento, la persona facultada a cobrar debe portar su carnet de identidad, así como del beneficiario; si el cliente posee tarjeta magnética Red procede a través de la línea de caja, al igual si es beneficiario de la nómina electrónica; de no contar con el medio de pago, dígase por pérdida o deterioro, primero será atendido en el área de banca personal de la sucursal y luego dirigido a caja”.

En los municipios de Cienfuegos y Aguada de Pasajeros, los jubilados y pensionados con tarjeta Red pueden operar a través del cajeros automático, donde contarán con el asesoramiento de trabajadores bancarios si así demandan; así como delegar la operación a otra persona cercana, para este servicio no se requiere poder u autorizo, solo la contraseña personal (PIN).

“Se mantiene vigente el cobro de pensiones por terceras personas mediante los documentos de providencias emitidos por la oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y los poderes notariales representativos para este trámite en las sucursales bancarias”, especifica Fernández Correa, para que la población conozca sobre las opciones disponibles.

La atención a jubilados y pensionados es una importante tarea para Bandec Cienfuegos, cada mes la prestación se reajusta en función de garantizar el pago de todos los clientes, con el menor de los trámites y tiempo de espera; en su política habilita un periodo de prioridad, al cual es efectivo este periodo hasta el próximo 23 de marzo.

Visitas: 0