ETECSA Cienfuegos rediseña sus acciones frente al escenario actual

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Ante la carencia de combustible que afecta al país, provocada por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, la División Territorial de ETECSA en Cienfuegos ha rediseñado sus estrategias operativas. El objetivo es mantener los servicios esenciales de telecomunicaciones para la población, mediante el uso de tecnologías alternativas con el aprovechamiento máximo del talento humano.

La falta de combustible para vehículos de gran consumo, como camiones con grúa o barrenas esenciales en labores de red exterior, motivó un cambio de labor. Orlando Damián García Cruz, jefe del grupo de red de acceso en la división territorial, explicó que ahora potencian el uso de vehículos eléctricos para detectar y atender las principales interrupciones en la red de abonado, cable y telefonía pública.

“Estamos empleando los vehículos eléctricos para frenar, en gran medida, las afectaciones que puedan presentarse”, señaló García Cruz.

Como parte de la nueva dinámica, establecieron la retención de estos vehículos de guardia en el centro divisional para responder ante cualquier eventualidad. Además, optimizan los desplazamientos organizando trabajos conjuntos que permiten resolver múltiples problemas en un solo viaje.

MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN

Otro frente de batalla lo constituye el personal que, por limitaciones de transporte, no puede desplazarse en vehículos. En estos casos, los trabajadores han girado los esfuerzos a los barrios de la provincia, inmersos en tareas de los centros de telecomunicaciones y en los postes de madera de la red exterior en sus propias áreas de residencia.

Una labor prioritaria en este tiempo de sequía es el desbroce alrededor de los postes, creando un perímetro de seguridad de aproximadamente metro y medio. “La hierba con facilidad puede provocar fuego, y evitamos que esa candela llegue a la base del poste y lo queme, situación que ya nos ha sucedido”, advirtió García Cruz.

Esta tarea, aunque habitual, no siempre podía realizarse con la frecuencia deseada. Hoy, la necesidad ha impulsado la iniciativa.

Juan Matías Montes de Oca Suárez, otro de los trabajadores involucrados en estas labores, detalló el impacto de estas acciones en el entorno citadino. Lo que comenzó como una necesidad operativa se ha convertido en una obra de colaboración comunitaria.

“Gracias a este esfuerzo, ya existen zonas completas saneadas. El método es tan sencillo como efectivo y ese trabajo hasta ahora nos está dando un buen resultado”, afirma Montes de Oca.

Este mantenimiento va más allá de la mera infraestructura técnica. Los trabajadores también embellecen el entorno. “Limpiamos todo el alrededor del gabinete. No solo el cuadro técnico, sino todo el entorno. En primer lugar, eliminamos la hierba y, en segundo, le da un poco de cultura al entorno”, comenta.

Sin embargo, la labor se topa con un enemigo recurrente: los microvertederos en la base de los postes. “Es un fenómeno que tenemos en toda la ciudad. Hacemos un llamado a los consejos populares y a la población a cuidarlo.”, relató con preocupación.

El desafío no solo está en las calles y postes, sino también en la red inalámbrica. Amaury Sotolongo, jefe de grupo de intervención técnica de operaciones en las redes de ETECSA Cienfuegos, explicó la compleja situación en las radiobases.

“Los grupos electrógenos en la provincia trabajan de manera limitada debido a la escasez de combustible. La empresa se ve obligada a establecer prioridades, centrando los limitados recursos en centros vitales donde la comunicación no puede interrumpirse”, afirmó Sotolongo.

De esta manera, la División Territorial de ETECSA en Cienfuegos demuestra que, incluso en medio del complejo contexto energético que enfrenta el país, la inventiva y la dedicación de su capital humano son las acciones más importantes para garantizar la continuidad de los servicios y la preservación de su infraestructura.

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