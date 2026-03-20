Cuba ya conoce su grupo y rivales del mundial sub 17 de voleibol

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El equipo masculino cubano de voleibol aparece en el grupo D del Campeonato Mundial sub 17 de Diga, Catar, certamen que contará con la participación de 24 planteles repartidos en seis llaves del 19 al 29 de agosto próximo.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, la selección de Cuba tendrá como rivales a España, Venezuela y República Checa.

Los favoritos para avanzar a la siguiente fase en ese apartado, según el ranking del orbe, son los españoles, quienes son terceros en el listado y los cubanos, novenos, ya que los venezolanos ocupan el lugar 16 y los checos el 26.

Por el sorteo, en la llave A están los anfitriones, México, Francia y Polonia, en la B, Italia, Túnez, India y Rumania, y en la C, Argentina, Puerto Rico, Pakistán y Argelia.

Irán, Brasil, Bulgaria y Japón integran el E, y China, Taipei de China, Egipto, Estados Unidos y Turquía figuran en el F.

Por el formato aprobado, los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros puestos avanzarán a los octavos de final, mientras que el resto quedará eliminado del camino hacia los cuartos de final, la semifinal y la final.

Los 10 mejores del ranking mundial son Italia, Argentina, España, Irán, Taipei de China, Egipto, Brasil, Bélgica, Cuba y Puerto Rico, en ese orden.

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