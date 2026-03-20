Más estadounidenses a Cuba en Convoy Nuestra América

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Otro grupo de integrantes de Estados Unidos del Convoy Nuestra América partirá hoy desde Miami rumbo a La Habana para mostrar junto a personas de distintas partes del mundo, que es momento de apoyar a Cuba.

Víctor Coronado, de Nueva Jersey, se sumó al Convoy a través del programa de la organización CodePink y no encontró mejor ocasión que esta, porque “he escuchado mucho de Cuba, sé de sus luchas, sus desafíos, su solidaridad, su gente linda, pero nunca he visitado, será mi primera vez”, dijo a Prensa Latina.

Para él este viaje tiene un especial significado porque son crecientes las amenazas del actual Gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, ir ahora a Cuba es un gran acto de amor y compromiso, consideró.

La administración de Donald Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos e insumos esenciales para la supervivencia, expresó la convocatoria del Convoy.

“Hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada”, se jactó Trump a bordo del Air Force One el 16 de febrero, recordó el texto.

Más trabas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos al actualizar ayer una licencia temporal que vence el 11 de abril que autoriza la venta y entrega de petróleo crudo y productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques antes del pasado 12 de marzo, excluyó expresamente las transacciones de otros países, entre ellos Cuba.

La licencia fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro como parte de la respuesta de la administración Trump al rápido aumento de los precios del petróleo a raíz de la escalada en el Medio Oriente por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán en la madrugada del 28 de febrero y el cierre del estrecho de Ormuz.

La licencia original, emitida el 12 de marzo, establecía como única excepción a Irán y ahora se incluyó, entre otros, a Cuba.

El Gobierno de Trump ha intensificado su política de máxima presión contra la nación antillana en su añejo objetivo de intento de cambio de régimen, por lo que reforzó de forma brutal el bloqueo económico, financiero y comercial de hace más de seis décadas.

El presidente emitió una orden ejecutiva el 29 de enero en la cual declaró una emergencia nacional con respecto a Cuba y en virtud de ello intensificó el bloqueo energético.

Sin embargo, una reciente encuesta de YouGov reveló que buena parte de los ciudadanos estadounidenses (46 por ciento) rechaza las políticas de su Gobierno de impedir que terceros países envíen petróleo a Cuba.

Mientras que otro sondeo, aplicado por la firma Blue Rose Research, reflejó una oposición mayoritaria al uso de la fuerza contra Cuba.

El presidente Miguel Díaz-Canel, en comparecencia televisada el pasado 13 de marzo, confirmó el inicio de un proceso de diálogo. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos, dijo al insistir en las bases de la soberanía y la autodeterminación.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, enfatizó.

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