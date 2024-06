Kiwi, oro verde por excelencia

Compartir en

Tal vez no has oído hablar del kiwi y mucho menos probar esa deliciosa fruta. Pues sepa que se trata de un manjar de la naturaleza que en los últimos tiempos ha cobrado una gran notoriedad por estar repleta de Vitamina C y otros nutrientes que garantizan la formación de nuevos tejidos y el bienestar físico en general.

Sin embargo, la propiedad que más resalta del kiwi es la producción de colágeno, una de las proteínas más eficientes para el cuidado y elasticidad de la piel, al tiempo de fortalecer los huesos, además de reducir el dolor de estos y de las y articulaciones, como en los casos de artritis.

Oro verde

El kiwi es una baya comestible de un arbusto leñoso del género Actinidia. Hay numerosas especies dentro de este género, pero las más conocidas comercialmente son la variedad verde, Actinidia deliciosa, y el de color amarillo, A. chinensis.

El componente mayoritario de este regalo natural es el agua, posee un alto contenido en vitamina C y ácido fólico. Su aporte calórico es moderado dada su baja cantidad de hidratos de carbono de reducido índice glucémico. Además, es rico en minerales como magnesio y fibra soluble e insoluble.

En el ámbito de la botánica se distingue por ser considerada oro verde por los múltiples beneficios que le reporta su consumo al organismo humano. De acuerdo con un artículo publicado en el sitio digital cronista.com este alimento se convirtió en un aliado fundamental de las dietas, dado que se distingue como uno de los que más favorece la síntesis del colágeno en el cuerpo, al estar cargado de Vitamina C.

Agrega la publicación que además de las bondades mencionadas combate el estreñimiento, comoquiera que es rico en fibras, especialmente pectina, que mejora el funcionamiento intestinal. Por su lado, tiene efectos beneficiosos sobre la función inmune y la defensa antioxidante.

A la lista de las ventajas al ingerir la apetitosa fruta se suma el hecho de prevenir la presión alta al poseer un amplio contenido de potasio que relaja las arterias y ayuda a controlar la hipertensión. En tanto, reduce el colesterol pues las fibras disminuyen la absorción de grasas.

Y para los amantes de mantener un cuerpo atlético o bien formado, como lo desean las mujeres, pues sepa que el kiwi ayuda a bajar de peso, si se tiene en cuenta que las fibras contenidas generan saciedad y al ser un alimento bajo en calorías suele ser ideal en las dietas para adelgazar.

Entre las características botánicas más sobresalientes destaca por ser una planta trepadora originaria de una gran área de China, sobre todo de los bosques del valle del río Yangtsé. Fue introducida en Nueva Zelanda por el año 1904 y cultivada desde entonces en muchas regiones templadas por su fruto comestible.

En esta región geográfica se le otorgó la denominación de kiwi, posiblemente por una remota similitud de aspecto entre el fruto cubierto de vellosidades y el ave del mismo nombre. Sus designaciones originales en chino mandarín son yángtáo (melocotón de fresa o carambola), ​ míhóutáo (melocotón del mono), qíyìguǒ y chángchǔ.

