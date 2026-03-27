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Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
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Juventud universitaria de Cienfuegos: compromiso y unidad para defender a Cuba

Miguel Adrián Rodríguez Pérez 0 comentarios , , , ,
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Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, las universidades de Ciencias Médicas (UCM) Raúl Dorticós Torrado y Carlos Rafael Rodríguez (UCf), de Cienfuegos, protagonizaron una jornada de reafirmación patriótica que puso de manifiesto la disposición inquebrantable de estudiantes, profesores y trabajadores ante las amenazas del gobierno estadounidense a Cuba.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
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El encuentro inició con una demostración de las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el polígono integral, seguida de una clase combinada desde la Base de Almacenes perteneciente a la Región Militar Cienfuegos.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
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José Jesús Caneiro, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la UCM y estudiante de cuarto año de Medicina, destacó el carácter descentralizado de las acciones.

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“Nos encontramos aquí aportando a la patria, tanto como el que realizamos diariamente desde las comunidades en la situación actual”, explicó.

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Caneiro subrayó que este año, de manera particular, los bastiones se desarrollan en cada uno de los escenarios docentes de la provincia.

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“Realizamos estos bastiones que son sinónimo de proteger el suelo patrio y de demostrar que Fidel continúa vivo en el año de su centenario”, añadió.

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Por su parte, Lesimay Turca Trujillo, presidenta de la misma organización en la UCf, narró el inicio de la jornada.

“Desde bien temprano comenzamos con una bicicletada para llegar hasta aquí donde se llevó a cabo el ejercicio, con el compromiso y la unidad de defender a la isla”.

Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario de la heroica derrota del imperialismo en Playa Girón, este Bastión forma parte del principio de la Guerra de Todo el Pueblo. Asimismo destaca que la juventud universitaria reafirma la unidad como principal arma ante cualquier agresión enemiga.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre
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En otro orden, desde la Zona de Defensa de Junco Sur tuvo lugar un ejercicio defensivo territorial donde fue asegurado el escenario de operaciones y las funciones de las Brigadas de Producción y Defensa, todo con el objetivo de elevar la preparación ante cualquier contingencia.

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