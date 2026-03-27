“Siempre hemos planteado disposición para el diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero siempre sobre las bases del respeto a ambos sistemas políticos. Respeto a la soberanía, la dignidad, con principio de reciprocidad, con apego al derecho internacional”, dijo.

El mandatario consideró importante que ambas partes muestren voluntad “para continuar avanzando el diálogo” y distingan “cuáles son esas diferencias bilaterales a las que podemos encontrarles solución”.

“Que tengamos la voluntad de ambas partes de aplicar medidas que ayuden y beneficien a ambos pueblos. Que encontremos áreas de cooperación que nos permitan enfrentar las amenazas y, sobre todo, garantizar la paz y la seguridad de ambas naciones y también de la región”, expuso.

“Que podamos encontrar vías para construir espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y nos alejen de la confrontación. Para eso hace falta una agenda, la disposición para desarrollar sus puntos y llegar a acuerdos. Estamos en ese momento”, afirmó.

Díaz-Canel recalcó que la decisión de dialogar con Estados Unidos es colectiva y en ella “no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo y de nuestros órganos de parlamento”.

Al referirse a las dificultades derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico aplicado por Estados Unidos a la isla, recordó que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, “un enorme amigo de Cuba”, expresó que el pueblo de la isla “merecía un monumento”.

“Creo que ese monumento no tiene que ser ni de mármol, ni de piedra. Sencillamente, puede ser un gesto que está en manos del gobierno de Estados Unidos y en manos del presidente, que es quitar el bloqueo que viola los derechos humanos de 10 millones de cubanos”, subrayó.

El mandatario agregó que el gobierno del país antillano trabaja para buscar soluciones en medio de esta situación tan compleja.

Acerca de un supuesto estado fallido en Cuba, Díaz-Canel señaló que se trata de “una construcción muy hipócrita y muy injusta”.

“El país que te provoca un bloqueo para privarte de todo y que te lleva a situaciones difíciles, te dice que eres estado fallido cuando es el culpable de esos problemas”, denunció.

Desde hace más de seis décadas, Washington impone a Cuba un cerco económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.