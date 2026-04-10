Irán reporta más de 125 mil instalaciones civiles dañadas por ataques

El director de la Media Luna Roja Iraní, Pir Hossein Kolivand, precisó que 23 mil 500 de las instalaciones afectadas corresponden a centros comerciales y lugares de trabajo.

Asimismo, señaló que los bombardeos también alcanzaron 339 centros de salud, incluidos hospitales, farmacias, laboratorios y centros de emergencia.

Aunque Irán no actualiza de forma periódica las cifras oficiales de víctimas, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estimó el 5 de abril que al menos 3.546 iraníes han muerto en el conflicto.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja indicó el 3 de abril que al menos mil 900 civiles iraníes fallecieron y unos 20 mil resultaron heridos a causa de la guerra.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles su acuerdo para una tregua de dos semanas en los ataques contra Irán, condicionada a la reapertura inmediata y completa del estrecho de Ormuz y a la implementación de un alto el fuego bilateral.

Según fuentes del gobierno pakistaní, Estados Unidos e Irán tienen previsto iniciar negociaciones directas este sábado en Islamabad, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego permanente.