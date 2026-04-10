Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 630 MW para el horario pico nocturno

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

La Unión Eléctrica informó que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de este viernes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 776 MW a las 20:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 989 MWh, con 485 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 100 MW, la demanda 2 444 MW, con 1 353 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 350 MW.

Principales incidencias

Se encuentran en avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad de la CTE Antonio Guiteras.

En mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Por limitaciones en la generación térmica están fuera de servicio 254 MW.

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de Energás Jaruco con 100 MW y la unidad de la CTE Guiteras con 200 MW (en proceso de arranque)

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1 400 MW con una demanda máxima de 3 000 MW, para un déficit de 1 600 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 630 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

Visitas: 5