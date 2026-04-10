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Cubano Martínez salva su tercer juego en béisbol japonés

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El cubano Raidel Martínez firmó hoy su tercer salvamento en la joven temporada del béisbol japonés al consumar el triunfo de los Gigantes de Yomiuri por 3-2 sobre las Golondrinas de Yakult.

El espigado lanzador de Pinar del Río, en el occidente de la isla caribeña, trabajó el noveno inning sin complicaciones en el que ponchó a un rival para sentenciar la sexta victoria en once partidos de los Gigantes, pertenecientes a la Liga Central del torneo profesional nipón.

Martínez, quien registró su mejor campaña en 2025 con tope personal de 46 tapones, marca también para un cerrador en el circuito Central, suma 215 juegos salvados desde su debut en 2018 con los Dragones de Chunichi.

Considerado entre los mejores actualmente en su función en el béisbol profesional japonés, tras dos temporadas con más de 40 tapones en cada una, Raidel encabeza el escalafón histórico de latinos con más rescates en ese torneo.

La cartelera de viernes dejó además victorias de Hanshin por 5-3 ante Chunichi y Lotte doblegó 6-3 a Seibu, mientras la lluvia impidió celebrar los duelos entre DeNA e Hiroshima y Orix frente a Rakuten.

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