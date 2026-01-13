Irán, firme en preservar su soberanía y seguridad ante enemigos

Compartir en

El canciller de Irán ha reiterado la firme voluntad de la nación de preservar su independencia, su soberanía nacional y seguridad ante las fechorías foráneas.

En una llamada telefónica mantenida este lunes con su homólogo pakistaní, Muhamad Ishaq Dar, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha abordado los últimos acontecimientos acaecidos en el país y las acciones de elementos brutales afiliados al régimen de Israel y Estados Unidos para convertir en caos las manifestaciones pacíficas del pueblo.

Al respecto, ha enfatizado que la nación iraní es “firme en patrocinar la independencia, la soberanía nacional y la seguridad de su país ante las perversidades extranjeras”.

Los dos cancilleres, destacando las relaciones muy buenas que existen entre los países vecinos en diferentes sectores, han hecho hincapié en profundizar los nexos bilaterales en los campos de interés mutuo, incluyendo la economía, la cultura y el comercio.

Ambas partes han revisado también los últimos avatares en la región, especialmente los continuos crímenes del régimen israelí en la Palestina ocupada y sus agresiones en el Líbano, Siria y otros países islámicos.

En referencia a la última cumbre de los ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) sobre los acontecimientos en Somalia y las acciones del régimen sionista para desmantelar ese país, los cancilleres de Irán y Pakistán han subrayado la importancia de continuar con las consultas y las cooperaciones entre los Estados islámicos con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad regionales.

El 28 de diciembre, Teherán, la capital, fue escenario de manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

Este lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

