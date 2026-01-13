Inauguran exposición por aniversario de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro

Compartir en

La Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en la capital cubana, inauguró este lunes la exposición Reencuentro con los Maestros, como parte del programa de celebraciones por el aniversario 208 de su fundación.

Conformada por 30 retratos, hechos por los estudiantes del nivel medio de la Academia, quienes oscilan entre los 15 y 17 años. La exposición es un homenaje a las personalidades del Arte y la Intelectualidad que han marcado pautas en el ámbito cultural del país, ya sea dentro de las artes visuales, música, danza y el cine.

“Es muy importante que los estudiantes conozcan quiénes son sus referentes nacionales, no solamente desde el punto de vista artístico, también intelectual. Entre las fotos se encuentran algunas personalidades que cursaron estudios en la Academia como Wilfredo Lam, Silvio Rodríguez, Fidelio Ponce. También se encuentran fotos de otras personalidades que contribuyeron al desarrollo del centro como el profesor Eduardo Torrez Cuevas, Eslinda Núñez, Eusebio Leal Spengler”, declaró Julio César Pérez Moracén, director de la Academia.

“La exposición estará abierta al público durante todo el mes de enero, y parte de febrero de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora local, en la galería José Antonio Díaz Peláez de la escuela. Quisimos homenajear a San Alejandro con este regalo a las personalidades de la cultura porque nunca se ha hecho un reconocimiento de este tipo a ellos desde el arte con las obras de los estudiantes”, dijo Reynier Suñol Silva, subdirector de la Academia.

El orador destacó la integración que ha existido en el colectivo, que reiniciara el curso escolar con retos y metas, y transmitió la felicitación por el aniversario en nombre del Ministerio de Cultura y del Centro Nacional de Escuelas de Artes.

La Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, enclavada en el capitalino municipio de Marianao, es el centro de enseñanza artística más antiguo de Hispanoamérica.

Por sus aulas ha desfilado gran parte de la vanguardia nacional. Entre los maestros formados allí destacan Carmelo González Iglesias, Juan Roberto Diago Querol, Servando Cabrera Moreno, Agustín Cárdenas Alfonso, Alexis Leyva Machado, Domingo Ravenet, Eduardo Félix Abela Villarreal, Fidelio Ponce de León, Flora Fong, Jorge Arche, Mario Carreño y Morales, Raúl Martínez González, Rita Longa, Roberto Fabelo, Teodoro Ramos Blanco, Tomás Sánchez y Víctor Manuel.

La historia del plantel atesora la presencia —durante algunos meses en que cursaron estudios en la institución— de los jóvenes José Martí, de 14 años, y Camilo Cienfuegos, de 17. El Apóstol dibujó uno de sus primeros bocetos, el rostro de Simón Bolívar, mientras que el Señor de la Vanguardia estuvo en el primer semestre del año 1949.

El célebre colegio (que antes se denominó Escuela Gratuita de Dibujo y Pintura) debe su nombre al periodista y político Alejandro Ramírez Blanco, director de la Sociedad Económica de Amigos del País, quien donó parte de su fortuna a la ejecución del proyecto.

Tuvo dos sedes, el convento de San Agustín y el antiguo inmueble de la calle Dragones, en Centro Habana. Desde 1962 se encuentra ubicada en el edificio Flor Martiana del municipio de Marianao, donde ocupa uno de los cuatro agrupados en el Conjunto Escultórico del Obelisco que perpetúa la memoria del insigne científico cubano Carlos J. Finlay.

Para matricular, los aspirantes deben aprobar los exámenes de ingreso y tener vencido el noveno grado. En la Academia se estudian cuatro disciplinas fundamentales: Pintura, Grabado, Escultura, Gráfica y Arte Digital, además de las asignaturas teóricas. Entre los requisitos se encuentran, en especial, tener vocación, voluntad, disciplina y entrega a un desempeño en el que igualmente influye el talento natural. El programa de formación del estudiante de artes plásticas se realiza en cuatro años.

En su perenne interés por el desarrollo de la cultura en sus diversas manifestaciones, y en general por la enseñanza artística en Cuba, el 21 de enero del 2001 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz visitó San Alejandro, acontecimiento que devino primera visita de un jefe de Estado a la Academia; ocasión en que conversó con estudiantes, profesores y personalidades del arte y la educación presentes en el acto por el aniversario 183 de la fundación del centro. De ese diálogo nació la cátedra y la especialidad de Gráfica y Arte Digital.

En la reconocida institución no solo se han formado relevantes figuras de la plástica insular; distinguidos creadores también han fungido como directores. Tal es el caso de Juan Bautista Vermay, el primero (1818 a 1833); el italiano Federico Mialhe (1852 a 1858); Armando García Menocal (1927 a 1934); Leopoldo Romañach Guillén (1934 a 1936); Florencio Gelabert (1959 a 1962) y José de Lázaro Bencomo, Delarra, (1967 a 1968), quienes realizaron significativos aportes en cuanto a la renovación del sistema de enseñanza.

