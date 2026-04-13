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Irán advierte sobre seguridad en el golfo Pérsico y estrecho de Ormuz

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Las autoridades militares iraníes advirtieron hoy que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán “es responsabilidad de todos o de nadie”, en medio del incremento de tensiones con Estados Unidos en torno al estrecho de Ormuz.

El portavoz del Cuartel General Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, afirmó que Irán continuará garantizando la seguridad en sus aguas territoriales y señaló que buques vinculados a Estados Unidos e Israel no podrán transitar por el estratégico paso marítimo, mientras que otras embarcaciones deberán coordinar su paso con las Fuerzas Armadas iraníes.

Zolfaghari calificó de ilegal cualquier interferencia contra buques iraníes en aguas internacionales y la consideró un acto de piratería.

Asimismo, advirtió que si la seguridad de los puertos iraníes se ve amenazada, ningún puerto de la región estará a salvo.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de un bloqueo a embarcaciones que intenten transitar por el estrecho de Ormuz.

En esa línea, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó su intención de iniciar acciones navales, aunque aseguró que no impedirá la libre navegación de buques con destino a puertos no iraníes.

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