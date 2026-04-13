Analista aborda impacto de bloqueo de EEUU contra Cuba

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El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba constituye el eje central de uno de los conflictos políticos más prolongados del hemisferio occidental, afirmó el analista nicaragüense Xavier Díaz-Lacayo.

En un análisis publicado en su perfil de la red social Facebook, el experto destacó que esta política, vigente desde 1962, restringe el comercio, las inversiones y el acceso a financiamiento internacional, con efectos acumulativos en sectores clave de la economía y la vida cotidiana de la población cubana.

Díaz-Lacayo hizo referencia a recientes declaraciones a medios de prensa internacionales ofrecidas por presidente Miguel Díaz-Canel, quien señaló que Washington debería revisar “cuán cruel ha sido con Cuba”, en alusión al impacto sostenido de esa normativa unilateral.

El experto recordó que, tras el triunfo de la Revolución Cubana (1959), el gobierno estadounidense consideró el nuevo rumbo político de la isla como una amenaza estratégica, lo cual derivó en acciones de presión económica y diplomática, así como en operaciones encubiertas y confrontaciones propias de la Guerra Fría.

Entre los episodios más relevantes mencionó la Invasión mercenaria por Playa Girón, apoyada por la Agencia Central de Inteligencia, cuyo fracaso consolidó la posición del gobierno cubano.

Asimismo, mencionó la llamada crisis de octubre en Cuba, al tiempo que resaltó la existencia de programas orientados a debilitar al gobierno de la isla mediante sabotajes, campañas de propaganda y apoyo a grupos opositores, interpretados como parte de una estrategia de contención ideológica.

El bloqueo ha generado limitaciones en el acceso a tecnología y medicamentos, dificultades para comerciar en mercados internacionales y mayores costos en importaciones, lo cual ha sido ampliamente cuestionado por su impacto en la población civil, señaló Díaz-Lacayo.

En ese sentido-agregó-diversos organismos internacionales han señalado las consecuencias de estas restricciones, mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas vota cada año mayoritariamente contra la continuidad del embargo.

“El término inhumano se ha utilizado en múltiples discursos para describir el impacto prolongado de estas políticas”, señaló Díaz-Lacayo, quien agregó que, desde la perspectiva cubana y de sectores críticos, estas acciones son vistas como injustas, desproporcionadas y crueles, mientras en enfoques norteamericanos se justifican como instrumentos de política exterior.

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