Intensifican labor de higienización en comunidad de Cienfuegos

Una intensa jornada de higienización tuvo lugar este miércoles en el Consejo Popular de Pueblo Griffo, perteneciente al municipio de Cienfuegos, capital de la provincia de igual nombre. Esta comunidad figuraba entre las de mayor suciedad en el territorio: pululaban, los microvertederos de desechos sólidos, los salideros, las obstrucciones, los registros de alcantarillado presentaban problemas, las áreas comunes estaban enyerbadas, entre otros males. Por tal razón, resultó necesario el esfuerzo multisectorial durante más de una semana, con mayor acento la tarde de este 15 de octubre.

Con la intervención de los vecinos y el apoyo de diferentes empresas, tales como Transporte y Mantenimiento Vial, el reparto luce un rostro diferente, gracias también a la cooperación de integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.

Esta participación popular demuestra cómo con el concurso de todos se puede transformar la realidad del reparto, expresó Armando Carranza Valladares primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos. “Ahora Pueblo Griffo es una localidad diferente. Todavía falta, pero vamos avanzando y nos ha motivado mucho el entusiasmo mostrado por la población”, destacó.

De acuerdo con Carranza Valladares, lo acontecido en esta comunidad ejemplifica cuanto se está desarrollando en la provincia en aras de la higienización para frenar y prevenir las arbovirosis y otras enfermedades de alta incidencia en la población.

Ana Rosa Armenteros Armenteros, jefa de Zona de Servicios Comunales en dicho Consejo Popular, resaltó la gran faena desarrollada allí en días pasados. “Ya el barrio está prácticamente chapeado y hoy estamos saneando, recogiendo la hierba”, dijo y señaló a la escasa fuerza laboral como uno de los principales elementos que atentan contra el mantenimiento de la limpieza en el lugar.

También llamó a una mayor concienciación y apoyo de los vecinos. “La cooperación principal tiene que partir del barrio. Esto es de todos y mantener la limpieza es esencial para enfrentar estas enfermedades que nos están azotando”, recalcó.

Higienizar, reparar calles, embellecer, figuran entre las acciones desplegadas en la provincia dentro de la Jornada de Esfuerzo Decisivo, de cara al aniversario 67 del triunfo de la revolución. Este programa busca elevar los indicadores en varios frentes económicos y sociales del territorio.

