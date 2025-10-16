Cienfuegos: jornada para la ciencia y la innovación en el sistema de tribunales

Compartir en

Porque la impartición de justicia también requiere de la aplicación de la ciencia y la innovación, jueces, especialistas, técnicos auxiliares, secretarios judiciales y estudiantes tomaron parte en la Jornada de Ciencia e Innovación del sistema de Tribunales en Cienfuegos.

Temas diversos y a tono con la actualidad judicial cubana sustentaron las once ponencias presentadas; de entre las cuales se seleccionó- por el jurado integrado por destacados profesionales de la jurisprudencia- a la que representará a la provincia en el evento nacional Justicia y Derecho, organizado por el Tribunal Supremo Popular.

Justamente tal reconocimiento recayó en la MSc Danay Guerra Cosme, presidenta de la sala de lo civil, familiar, administrativo, mercantil, del trabajo y la seguridad social, quien se adentró en “La prueba pericial en el proceso civil cubano. Presupuestos para su adecuada valoración judicial”.

Por su parte, alcanzaron mención: “La educación como herramienta prospectiva de prevención, inclusión y reinserción social en Cienfuegos”, de la MSc. Carmen Onilda Carrillo Perurena, experimentada jueza y “La exigencia de la responsabilidad social empresarial en Cuba. Propuesta para su regulación jurídica”, defendida por la Lic. Yulianela Bermúdez Pascual.

La Jornada de Ciencia e Innovación del sistema de Tribunales en Cienfuegos, la cual inició con una conferencia impartida por la MSc. Mailín Ramos Morales, jefa del departamento de Derecho de la Universidad de Cienfuegos, permite socializar investigaciones e innovaciones que contribuyen a fortalecer la calidad de la impartición de justicia con un gran impacto social.

