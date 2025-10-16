Rostros de mujer en consejos electorales de Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 15 segundos

No se equivocó José Martí al comentar, en el Periódico Patria, en mayo de 1892: que “(…) las campañas de los pueblos sólo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer (…)”.

Y en el quehacer electoral en la provincia de Cienfuegos, al centro-sur de Cuba, la presencia femenina es incuestionable: desde las comisiones de circunscripción hasta el Consejo Electoral Provincial (CEP).

No hay adversidad que se interponga ante las más de dos mil compañeras que asumen responsabilidades como autoridades electorales. Son mayoría en las mesas; de los ocho consejos municipales, seis están encabezados por mujeres al igual que el órgano provincial.

Lilliam Abreu Capote

Defectóloga de profesión, actualmente se desempeña como secretaria del CEP. Con ella dialogué para conocer cuánto le ha aportado su vínculo al quehacer electoral desde que iniciara como presidenta de una comisión de circunscripción hasta la responsabilidad actual.

“El trabajo electoral, sin dudas, ha representado mucho en mi vida profesional, me ha ayudado a crecer, ha abierto un sinnúmero de oportunidades por las relaciones de trabajo que se establecen con diferentes organismos, por la gran cantidad de personas con la que uno llega a relacionarse a partir de los lazos de amistad que perduran”.

Ella se considera una mujer empoderada y expone las razones: “porque podemos hacer cualquier tarea que nos asignen, hemos efectuado procesos en situaciones muy complejas, con carencias, con apagones, en días de lluvia, de ciclón, hemos asumido pruebas de sistema hasta altas horas de la noche o de la madrugada y aunque hayamos tenido que postergar cumpleaños y fechas importantes de la familia, nos hemos abierto paso como trabajadoras, como mujeres en la sociedad. Estamos a la par de los hombres”.

Cómo armonizar el quehacer electoral con la vida familiar, le pregunto. “Es difícil, pero se logra que todo fluya”, me dice. Aunque, a veces, haya tenido que dejar de participar en cumpleaños u otros espacios de celebración, enaltece el apoyo que siempre ha tenido tanto de sus padres como de la familia constituida.

“Mis hijos han aprendido a valerse por ellos mismos desde chiquitos, a hacer cosas en la casa; me han ayudado a cuidar urnas, a repartir materiales en elecciones, a ir a asambleas de nominación, también han colaborando, por ejemplo, en la confección de tablas, para facilitarme el trabajo en el consejo. Por otro lado ante situaciones familiares muy puntuales hay que buscar alternativas para que continúe el trabajo”, precisa.

Danna Bombino Arteaga

Desde abril de este año, se desempeña como presidenta del Consejo Electoral municipal (CEM) de Cruces. También es madre. Y no deja de ser un reto.

“Pienso que para ser una buena presidenta hay que ser una buena madre; entonces no puedo descuidar las labores, porque tengo mi cargo un colectivo de trabajadores y un quehacer que debo que llevar adelante porque está en juego el prestigio del Consejo y del municipio que siempre ha tenido resultados satisfactorios.

“Tampoco se puede descuidar la familia en estos tiempos complejos. En ocasiones resulta difícil, pero se puede lograr, sobre todo cuando ellos te respaldan”, afirma.

Danna tiene un hijo adolescente que estudia en el IPVCE Carlos Roloff, en Cumanayagua; quizás en otras circunstancias solo por eso, podría pensar en no seguir, sin embargo, “cuento con un equipo de compañeros, desde el municipio hasta la provincia que me apoyan mucho y me posibilitan adentrarme más y mejor en el ámbito electoral que es muy lindo y se pueden lograr resultados alentadores, siempre desde la unidad.

Cuando se conocen historias como las de Lilliam y Danna queda claro que el empoderamiento es mucho más que una palabra muy al uso; es una realidad que enaltece a quienes, con toda justeza fueron consideradas por el líder histórico, Fidel Castro Ruz, como “una Revolución dentro de la Revolución.

Visitas: 0