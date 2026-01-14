Inició arranque del Parque Solar de Pepe Rivas, por Día del Trabajador Eléctrico

Compartir en

Con inmensa alegría, los trabajadores eléctricos de Cienfuegos festejaron su día, este 14 de enero, al entregar el inicio del arranque, de la primera etapa del Parque Solar Fotovoltaico Pepe Rivas, con 15 Megawatts, de los 21,8 MW previstos, de tecnología procedente de la República Popular China.

Así contribuye a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, encontrándose al 71 por ciento del montaje de mesas y paneles, para concluirlo totalmente el próximo día 31, del presente mes de enero.

Este es el cuarto parque del centro y sur del país encontrándose montadas mil 170 mesas, y cinco de sus inversores ya están listos para sincronizarse con el Sistema Nacional.

Disponen de la primera línea de salida y trabajan construyendo la segunda, mientras avanza el montaje de los dos inversores pendientes y se agrega el comienzo de labores en el Parque Solar Juraguá, que contará con una capacidad de 5 MW.

Asimismo, construirán un conjunto de cuatro parques, con la capacidad de 21,8 MW cada uno, así como una subestación de 126 MW en la zona de Cumanayagua, informó la especialista de Inversión de la Empresa Eléctrica Provincial, Lianne Horta, al intervenir en el acto efectuado al pie de los paneles solares de Pepe Rivas.

Cienfuegos como toda Cuba muestra al mundo que, a pesar de las dificultades por el inhumano bloqueo del gobierno estadounidense prevalecen la esperanza y la unidad.

La proeza la reconocieron en el acto, donde rindieron homenaje a 13 empresas pilares que recibieron reconocimientos de manos de autoridades de la provincia y especialmente el constructor principal de la obra, Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 37 (ECOA 37).

El 14 de enero de 1934, la Compañía Cubana de Electricidad fue intervenida por el líder revolucionario Antonio Guiteras. Luego del Triunfo Revolucionario fue la fecha instituida para conmemorar el Día del Trabajador Eléctrico en Cuba.

