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Irán anuncia derribo de dron estadounidense

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) eliminó una aeronave no tripulada, presuntamente originaria de Estados Unidos, informó la agencia de noticias ‘Tasnim’, que citó a la agrupación.

De acuerdo con el medio, el dron era tipo MQ-1 Predator, y cayó en las aguas territoriales del país persa.

Esta semana, EEUU nuevamente atacó suelo iraní; en esta ocasión, la agresión fue cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur). Como represalia, el país persa realizó una ofensiva contra una base aérea del país norteamericano el pasado 28 de mayo.

Según un comunicado iraní, el sitio perteneciente a Washington fue el origen de la afrenta. No especificaron en qué punto de Oriente Medio está el inmueble.

(Con información de Sputnik)

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