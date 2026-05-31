Participó Cuba en reunión Cumbre de Unión Económica Euroasiática

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Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de Cuba, intervino en la reunión Cumbre del Consejo Supremo Económico Euroasiático, celebrada en el Palacio de la Independencia de Astaná, Kazajstán, informaron fuentes de Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

“Una de las máximas prioridades de Cuba en el bloque regional es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social del país”, declaró este viernes Valdés Mesa en su intervención.

El dirigente cubano agradeció a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por el envío de petróleo a la Isla y precisó: “El barco con 100 mil toneladas de crudo constituye el único combustible que ha entrado al país en lo que va de año”.

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, dio la bienvenida a los mandatarios de Rusia, Belarús, Kirguistán y Armenia, así como a los representantes de los Estados observadores, entre ellos la delegación cubana, antes de la tradicional foto de familia.

En la sesión ampliada, el presidente ruso Vladímir Putin afirmó: “La sólida integración euroasiática genera beneficios tangibles para cada nación miembro de nuestra Unión, favorece los ingresos empresariales y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Valdés Mesa destacó que la firma del Plan de Acción Conjunta Cuba-UEEA para el período 2026-2030 permitirá avanzar en proyectos de cooperación en energía renovable, agricultura, salud, biotecnología e inteligencia artificial.

En su intervención, denunció “la escalada del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en los últimos años, las dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y el cerco energético impuesto”, al referirse al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

La declaración final de la reunión ratificó el papel de la Unión Económica Euroasiática como actor clave en un mundo multipolar y la intención de fortalecer alianzas con Estados observadores como Cuba e Irán.

Paralelamente, en el marco del Consejo Supremo, el Jefe de la delegación cubana sostuvo un fructífero encuentro con el presidente de la República de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev.

Ambas partes intercambiaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y las perspectivas para ampliar la cooperación económica y comercial.

Este año Cuba y Kazajstán conmemoran el aniversario 34 del establecimiento de sus vínculos diplomáticos.

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