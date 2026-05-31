Director general de OMS visita provincia de RDC afectada por ébola

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, continúa hoy su visita a la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo (RDC), epicentro de la epidemia de ébola en el país.

El directivo de la agencia de la ONU se reunió la víspera con el teniente general Johnny Luboya Nkashama, gobernador militar de Ituri, así como con los ministros congoleños de Salud, Roger Kamba, y de Comunicación, Patrick Muyaya.

En Bunia, capital de Ituri y una de las áreas más afectadas por el brote, igualmente sostuvo reuniones con representantes de los equipos de respuesta, socios humanitarios, la Cruz Roja Congoleña, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos, reportó Actualité.CD.

Adhanom Ghebreyesus ratificó en conferencia de prensa el compromiso de la OMS de apoyar al pueblo y a las autoridades congoleñas, así como manifestó su solidaridad con la población de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, las tres provincias donde se confirmó la presencia de la enfermedad en la RDC.

Insistió en que las comunidades deben ser el eje central de la respuesta, pues conocen la realidad sobre el terreno y contribuyen a identificar soluciones sostenibles, refirió Radio Okapi.

El director general de la OMS reiteró la confianza en la experiencia de la RDC en el enfrentamiento al ébola, lo cual consideró como una fortaleza frente a la actual situación.

Asimismo, comentó que, aunque aún no existe una vacuna contra la cepa Bundibugyo, la OMS y sus socios continúan la investigación, al tiempo que refuerzan la vigilancia, el rastreo de contactos, las pruebas de laboratorio y la atención a los pacientes.

Insistió en que el virus Bundibugyo puede superarse con la atención médica adecuada y que se están realizando ensayos clínicos para desarrollar vacunas y tratamientos. Además, hizo un llamado a los países que han impuesto restricciones de viaje o cierres de fronteras para que reconsideren estas medidas, argumentando que complican la respuesta y “desalientan la transparencia que salva vidas”, precisó Actualité.CD.

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