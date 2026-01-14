Avanzan en Holguín más de 50 proyectos de ciencia e innovación

Compartir en

La provincia de Holguín impulsa más de 50 proyectos de ciencia e innovación, dedicados a líneas priorizadas para el desarrollo económico y social del oriental territorio, sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana.

Alejandro Gómez Torres de Cádiz Hernández, delegado del sector en el territorio, indicó a la ACN que entre las principales temáticas sobresalen la producción agroalimentaria sobre bases sostenibles, la transformación energética y la gestión de la administración pública.

Puntualizó que se incluyen temáticas ambientales como el desarrollo sostenible de las montañas, el aprovechamiento de los recursos minerales, el impacto del cambio climático, el turismo inteligente y el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades rurales.

Señaló que la provincia participa en procesos de certificación, gestión de patentes y cierre de ciclo de las investigaciones, en colaboración con empresas y universidades en el ámbito nacional e internacional.

El directivo agregó que también se atienden las ciencias sociales y humanísticas, priorizando la reserva científica mediante un programa integral vinculado a las universidades.

Holguín cuenta además con otros logros en el sector, como la conformación del Consejo Técnico Asesor, único de su tipo en Cuba, que tiene entre sus principales avances la introducción de semillas genéticamente modificadas en la agricultura.

