Ministerio de Finanzas y Precios desmiente informaciones sobre exención arancelaria

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aclaró este miércoles que continúa vigente hasta el 31 de enero de 2026 la exención arancelaria a la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo e insumos médicos, ante la circulación en redes sociales de informaciones erróneas sobre el supuesto fin de este beneficio.

A través de un mensaje divulgado en sus plataformas oficiales, la institución precisó que no se ha adoptado ninguna decisión que modifique el tratamiento tributario excepcional actualmente en vigor, el cual fue establecido como una medida para facilitar el acceso de la población a bienes esenciales.

El organismo reiteró que cualquier cambio, actualización o decisión relacionada con esta política será informado oportunamente por los medios oficiales, e insistió en la importancia de acudir a fuentes institucionales para evitar la desinformación.

La exención arancelaria forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por el Estado cubano en un contexto económico complejo, con el objetivo de aliviar las cargas sobre las familias y contribuir al abastecimiento de productos de primera necesidad.

