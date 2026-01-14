miércoles, enero 14, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Ministerio de Finanzas y Precios desmiente informaciones sobre exención arancelaria

Cubadebate 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 35 segundos

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aclaró este miércoles que continúa vigente hasta el 31 de enero de 2026 la exención arancelaria a la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo e insumos médicos, ante la circulación en redes sociales de informaciones erróneas sobre el supuesto fin de este beneficio.

A través de un mensaje divulgado en sus plataformas oficiales, la institución precisó que no se ha adoptado ninguna decisión que modifique el tratamiento tributario excepcional actualmente en vigor, el cual fue establecido como una medida para facilitar el acceso de la población a bienes esenciales.

El organismo reiteró que cualquier cambio, actualización o decisión relacionada con esta política será informado oportunamente por los medios oficiales, e insistió en la importancia de acudir a fuentes institucionales para evitar la desinformación.

La exención arancelaria forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por el Estado cubano en un contexto económico complejo, con el objetivo de aliviar las cargas sobre las familias y contribuir al abastecimiento de productos de primera necesidad.

Visitas: 1

Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *