Trump habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que habló con Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela.

Trump describió la conversación de forma positiva y según consideró “nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

El ocupante del Despacho Oval calificó que la plática fue “estupenda” y que la presidenta encargada “es una persona fantástica”.

Sin ofrecer detalles del intercambio telefónico, Trump comentó que ambos tuvieron “una llamada, una larga llamada, en la que discutieron muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

La madrugada del pasado 3 de enero, Trump ordenó un ataque aéreo contra Venezuela que resultó en el secuestro del presidente constitucional de ese país Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores.

Ambos fueron extraídos a la fuerza mediante la denominada Operación Resolución Absoluta ejecutada por un equipo especial del Ejército de Estados Unidos y trasladados a Nueva York, donde se encuentran recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Ya comparecieron ante un tribunal de Manhattan y declararon su inocencia en un caso que, para no pocos expertos, es la ejecución del plan de cambio de régimen para controlar el petróleo venezolano.

Al justificar el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, afirmó «ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”.

Vamos a tener una presencia en Venezuela en torno a la industria petrolera, vamos a extraer mucha riqueza, acotó en aquella alocución luego de la artera agresión a la nación sudamericana que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos.

