miércoles, enero 14, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Trump habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 54 segundos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que habló con Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela.

Trump describió la conversación de forma positiva y según consideró “nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

El ocupante del Despacho Oval calificó que la plática fue “estupenda” y que la presidenta encargada “es una persona fantástica”.

Sin ofrecer detalles del intercambio telefónico, Trump comentó que ambos tuvieron “una llamada, una larga llamada, en la que discutieron muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

La madrugada del pasado 3 de enero, Trump ordenó un ataque aéreo contra Venezuela que resultó en el secuestro del presidente constitucional de ese país Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores.

Ambos fueron extraídos a la fuerza mediante la denominada Operación Resolución Absoluta ejecutada por un equipo especial del Ejército de Estados Unidos y trasladados a Nueva York, donde se encuentran recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Ya comparecieron ante un tribunal de Manhattan y declararon su inocencia en un caso que, para no pocos expertos, es la ejecución del plan de cambio de régimen para controlar el petróleo venezolano.

Al justificar el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, afirmó «ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”.

Vamos a tener una presencia en Venezuela en torno a la industria petrolera, vamos a extraer mucha riqueza, acotó en aquella alocución luego de la artera agresión a la nación sudamericana que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 cubanos.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *