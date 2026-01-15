Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela

Compartir en

Una comisión de alto nivel, encabezada por miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, dio la bienvenida en el aeropuerto a los internacionalistas. Se les transmitió el reconocimiento del pueblo y la dirección de la Revolución por su coraje las acciones imperialistas.

Acompañados por el miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrillas, arribaron a suelo patrio, colaboradores cubanos que resultaron heridos durante los recientes actos de violencia dirigidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, su esposa; la diputada Cilia Flores, y el pueblo de esa hermana nación.

Al recibirlos, los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, los Generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y del Interior, respectivamente; les transmitió el saludo, el reconocimiento y el cariño de todo el pueblo por su coraje y entereza ante la agresión imperialista y por no dejarse vencer ante las amenazas.

También estuvieron presentes otros dirigentes partidistas, así como el titular del Ministerio de Salud Pública, compañero José Ángel Portal Miranda.

El regreso de estos compatriotas representa la unidad entre ambas naciones, cimentadas en el ejemplo del Comandante Hugo Chávez y el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y forjados en la lucha por la paz, la soberanía y la dignidad de Nuestra América.

