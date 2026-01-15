Ascenderán póstumamente a héroes caídos en Venezuela

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba anunció hoy, horas antes del inicio del tributo popular a los 32 combatientes caídos en Venezuela, la decisión de ascender póstumamente en grado militar a todos los héroes, como digno y merecido homenaje a su sacrificio.

Los restos mortales de los 32 internacionalistas que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela llegarán a La Habana este jueves 15 de enero, donde serán recibidos con honores militares en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Posteriormente serán trasladados hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y quedarán expuestos para recibir el homenaje del pueblo antes de ser inhumados el viernes en sus localidades de procedencia.

Por su importancia, transmitimos de manera íntegra la nota dada a conocer en la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión.

INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”

Visitas: 0