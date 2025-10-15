Inaugurado en La Habana Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de izquierda

Compartir en

En la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López” fue inaugurada esta mañana la tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, al que asisten líderes políticos, académicos, investigadores y directores de medios de comunicación de una treintena de países.

El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, al inaugurar el evento llamó a profundizar la producción teórica de la izquierda frente a los enormes desafíos del mundo actual y a fomentar la unidad estratégica ante el adversario poderoso, más allá de coyunturas y diferencias tácticas.

